أفلام عيد الفطر 2025.. عرض فيلمي الحريفة 2 و6 أيام عبر إحدى المنصات الرقمية

فيلم "الحريفة 2"

"الحريفة 2" في قائمة أعلى الأفلام دخلاً

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:55 مساءً - بالتزامن مع عرضهما في دور السينما، سيكون الجمهور على موعد مع العرض الأول لفيلمي "الحريفة 2" بطولة، و"6 أيام" بطولة الثنائي، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققاه طوال فترة عرضهما.ويأتي العرض الأول لهذيْن الفيلمين بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2025، حيث سينطلق عرضهما اعتباراً من يوم 28 مارس الحالي، عبر إحدى المنصات الرقمية، ومن المُفترض رفعهما من دور السينما نهاية مارس." بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة، ودونا إمام، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وضيوف الشرف آسر ياسين، أحمد فهمي، نجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق أيمن الكاشف، وتدور الأحداث حول "ماجد" الذي يواصل مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة؛ من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.الجزء الثاني من "الحريفة" يحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام دخلاً في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعدما حقق 127 مليون جنيه، ولا يزال يُعرض في دور السينما حتى الآن، رغم اتجاه الجمهور لـ، حيث حقق في شباك التذاكر خلال أمس، الإثنين، 7 آلاف جنيه فقط.

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فيلم "6 أيام"

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أما فيلم "6 أيام" فتدور أحداثه حول يوسف وعالية، بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية، وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجدداً، وقد اتخذ كلّ منهما مساراً مختلفاً في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا معاً أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟ وهو بطولة أحمد مالك وآية سماحة، وتأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.وحقق الفيلم في صالات السينما أكثر من 24.2 مليون جنيه، مقابل 465 ألف تذكرة مبيعة، وذلك منذ طرحه قبل 13 أسبوعاً تقريباً، بينما حقق في شباك التذاكر خلال أمس، الإثنين، نحو 7 آلاف جنيه فقط.

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