كواليس تحويل أحمد حاتم إلى تمثال شمعي في "إخواتي"

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو للممثل المصري أحمد حاتم، من كواليس تحضيره لشخصيته في مسلسل "إخواتي" الذي تم عرضه في النصف الاول من شهر رمضان.
وظهر أحمد حاتم في مقطع الفيديو أثناء تصنيع التمثال الشمعي له من أجل تصوير مشاهد نقل الجثمان بدقة شديدة.
وتمت تغطية حاتم في الفيديو بمادة زيتية، ثم تمت عملية إضافة الشمع ليأخذ نفس شكله ملامحه.
وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو وأشادوا بالأفكار الإبداعية لجعل المشهد أكثر احترافية، كما أعربوا عن إعجابهم بأداء أحمد ودوره في المسلسل.
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