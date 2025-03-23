إليكم ما وصلت إليه شارة "تحت سابع أرض" لـ الشامي

ميرنا وليد - بيروت - تحقق شارة مسلسل "تحت سابع أرض"، للفنان السوري الشامي نجاحاً كبيراً، بعد ثلاث أسابيع من إطلاقها، وقد تجاوزت الأغنية الـ 8 مليون و نصف المليون مشاهدة على يوتيوب.



الجدير ذكره أن مسلسل "تحت سابع أرض" يتألف من 30 حلقة، ويشارك في بطولته الممثلون السوريون تيم حسن، كاريس بشار ومنى واصف، وتدور أحداثه حول عصابة متورطة في قضايا اختلاس وتزوير أموال، ما يخلق سلسلة من الصراعات والتحديات المثيرة بين أبطاله.

"تحت سابع أرض" من تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة "الصبّاح إخوان".