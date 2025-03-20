شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر مهندس تكييفات يعمل في مطار القاهرة بمسلسله نص الشعب اسمه محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان عصام عمر تصوير مسلسله نص الشعب اسمه محمد، بالتزامن مع عرضه، من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء، حيث يقدم عصام عمر شخصية مهندس تكييفات ومع توالى الاحداث المكونة من 15 حلقة، نجد أن الأحداث التي سيقع فيها محمد ستجعل عمله في خطر، خاصة إنه يعمل في مطار القاهرة، ويبدو أن العمل يسلط الضوء على الأشخاص الذين يظهرون أنهم اذكياء

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول محمد، مهندس تكييف يعمل في المطار، يعيش حياة روتينية حتى يجد نفسه في علاقة حب مع فتاتين مختلفتين تماماً في الطباع، ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، ما يؤدي إلى تورطه في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

أبطال نص الشعب اسمه محمد

مسلسل نص الشعب اسمه محمد مكون من 15حلقة، من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.