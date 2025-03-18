ميرنا وليد - بيروت - شاركت يارا تامر، خطيبة الفنان المصري مسلم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور اثارت فيه الجدل.

ونشرت يارا صورة لها ولمسلم في أحد المستشفيات بعد تعرضهما لأزمة صحية شديدة، وتدهور حالتهما بشكل كبير وملحوظ.

وأرفقت يارا الصورة بتعليق كتبت فيه: "دا سحر أسود أكيد مش طبيعي، قل أعوذ برب الفلق، استغفر الله العظيم، والحمد لله على كل شيء".

وأثار تعليق يارا الكثير من التساؤلات حول حقيقة الأمر، كما تمنوا للثنائي الشفاء العاجل من وعتهما، والصحة الدائمة لهما.

كانت هذه تفاصيل خبر مسلم وخطيبته في المستشفى وتعليقها يحدث جدلا واسعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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