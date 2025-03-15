ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لأبطال مسلسل "كامل العدد ++" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وظهر في مقطع الفيديو عدد من أبطال المسلسل ومن بينمه يسرا ودينا الشربيني وغيرهم، وهم يرقصون في كواليس تصوير المسلسل، على أنغام ديو "نغزة" للفنان المصري أحمد سعد والتي شاركت في غنائها يسرا.

وتفاعل رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم بالمسلسل وأحداثه، كما عبروا عن محبتهم الكبير لكل من يسرا ودينا الشربيني.

ومسلسل "كامل العدد ++" من بطولة عدد من الممثلين، أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، وغيرهم، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني ويسرا ترقصان على أنغام "نغزة" لـ أحمد سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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