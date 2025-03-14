آسر ياسين يتحدث عن تعاونه مع مي عز الدين في قلبي ومفتاحه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 11:55 مساءً - حقق كل من الفنان آسر ياسين والفنانة مي عز الدين نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور عقب تجسيدهما بطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه" بالنصف الأول من شهر رمضان المُعظم، حيث لاقى أداؤهما استحسانًا كبيرًا من الجمهور المُتابع للمسلسل.
وكان الفنان آسر ياسين قد تحدث عن تعاونه الأول مع الفنانة مي عز الدين مؤكدًا بأنه سعيد بالتعاون معها ببطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه" من إخراج تامر محسن.
ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.
ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.
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وكان الفنان آسر ياسين قد تحدث عن تعاونه الأول مع الفنانة مي عز الدين مؤكدًا بأنه سعيد بالتعاون معها ببطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه" من إخراج تامر محسن.
آسر ياسين يؤكد بأنه استمتع بالعمل مع مي عز الدينوأكد الفنان آسر ياسين خلال لقائه مع " ET بالعربي" بأنه إستمتع بالعمل مع الفنانة مي عز الدين حيث أنه يراها ممثلة محترفة وموهوبة بدرجة كبيرة و على المستوى الشخصي إنسانة رقيقة ومتواضعة بشكل كبير، مؤكدًا بأنه بالعمل معها اكتسب أختاً جديدة ويتمنى أن يتكرر العمل بينهما مرة أخرى وسعيد بـ"الكيميا" التي نشأت بينهما.
آسر ياسين يصف مي عز الدين بالشخصية الشجاعة لرجوعها للعمل من جديدوعن مُشاركة مي عز الدين ببطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه" عقب الأزمة الشخصية التي مرت بها برحيل والدتها، قال الفنان آسر ياسين بأنه سعيد بدرجة كبيرة لكونه هو وفريق عمل المسلسل من ضمن الأسباب التي جعلت الفنانة مي عز الدين تخرج من الظروف الصعبة التي عاشت فيها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا بأن مي عز الدين شخصية شجاعة بدرجة كبيرة لتتخذ قرار العمل والذي قد يكون علاجاً لها، مؤكدًا بأنه وفريق عمل المسلسل كسبوا نجمة كبيرة وموهبة من العيار القيل وبأنها أخت له ويتمنى دوام المحبة بينهما.
تفاصيل مسلسل "قلبي ومفتاحه"يُذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في أحد تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.
ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.
ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».