شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما بنت بندر تتحدث عن جهود المملكة خلال كورونا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة في الولايات المتحدة، عن الجهود المكثفة التي بذلتها المملكة لإعادة 60 ألف سعودي من أمريكا خلال جائحة كورونا، والتي شملت طلابًا وزوارًا ورجال وسيدات أعمال.

وأوضحت أن السفارة كانت على تواصل مستمر مع لجنة ضمت عدة وزارات، منها الداخلية، الخارجية، النقل، المالية، والسياحة، حيث عُقدت ورش عمل يومية على مدار 24 ساعة لضمان متى ما ترفع السماعة، في أحد يرد عليك.

وأكدت الأميرة ريما أن موظفي الخطوط السعودية واجهوا واحدة من أصعب التجارب، حيث كانوا يعملون دون نزول من الطائرات لضمان سلامتهم وسلامة الركاب.