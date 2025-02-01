دنيا بطمة تخرج من السجن وسط تكتم شديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غادرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صباح الجمعة، سجن الوداية في مراكش، إثر انقضاء فترة محكوميتها لمدة سنة واحدة، بعد إدانتها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” الشهير الذي تخصص في فضائح النجوم المغاربة.

وتحدثت مصادر محلية عن “السرية التامة” التي تمت فيها مغادرة دنيا بطمة السجن في إطار حرص عائلتها على عدم ترصد كاميرات الصحافيين للحظة الخروج، فيما تحدثت أخرى عن عادة وضع قدمها في “الغربال” مثل شقيقتها ابتسام حين مغادرتها للسجن نفسه في القضية ذاتها.

والجدير بالذكر أن دنيا بطمة قضت فترة السجن النافذ لمدة سنة واحدة، بعد إدانتها بالتورط في حساب “حمزة مون بيبي” الذي تخصص في فضائح النجوم المغاربة، وكان الأمن المغربي قد اعتقلها في مدينة الدار البيضاء في شهر كانون الثاني/ يناير من العام المنصرم، وجرى إيداعها السجن الوداية لقضاء فترة محكوميتها بالسجن النافذ، بعد رفض محكمة النقض العليا طلبا لدفاع دنيا بطمة بفتح ملف قضيتها المحكومة في المرحلة الثانية من التقاضي بالمحكمة الاستئنافية في مراكش.