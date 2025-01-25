الموسيقار العالمي هانز زيمر يبهر جمهور موسم الرياض في ليلة استثنائية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 10:19 مساءً - أحيا الموسيقار العالمي هانز زيمر Hans Zimmer يوم أمس الجمعة 24 من يناير ليلة موسيقية استثنائية على مسرح "محمد عبده أرينا"، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، حيث قدم في الحفل الذي بيعت جميع تذاكره بمجرد طرحها، تجربة مميزة جمعت بين الإبداع الموسيقي والإبهار البصري، تُوِّجت بتكريم خاص من المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية.
وتبع ذلك أداء مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي ألَّفها هانز زيمر Hans Zimmer لأفلام عالمية، أبرزها مقطوعات "Dune-Mombasa"، و"Wonder Woman"، و"Pirates of the Caribbean"، وتزامنت هذه المقطوعات مع عروض بصرية مذهلة عززت من الأثر الدرامي للحفل.
ومع عودة الحفل في الجزء الثاني، انتقل الحضور إلى أجواء أكثر عاطفية مع مقطوعات مثل "Dune Love Theme" و"Last Samurai"، حيث استُخدمت الإضاءات وأجواء العرض لتأخذ الجمهور في رحلة موسيقية تعكس تنوع الثقافات والحضارات.
وبلغ الحفل ذروته في الجزء الأخير الذي تميز بأداء مقطوعات شهية مثل "Interstellar" و"Lion King"، حيث امتزجت الموسيقى بإسقاطات بصرية تفاعلت مع الحاضرين بشكل مذهل. يمكنك قراءة.. أبرز المُكرمين في Joy Awards 2025
وقد عبر هانز زيمر Hans Zimmer عن شكره وامتنانه لجمهور موسم الرياض من خلال رسالة مسجلة اختُتمت بها الأمسية، حيث شكر الحضور على تفاعلهم وحماسهم، قبل أن يغادر الجمهور المسرح على أنغام مقطوعاته الهادئة التي رافقتهم كخاتمة مميزة لليلة استثنائية بكل ما فيها من نغم.
وجاء هذا الحدث تأكيداً على المكانة المرموقة التي يحتلها موسم الرياض بوصفه منصة عالمية للفنون والإبداع، حيث نجح في استقطاب أحد أبرز الأسماء في عالم الموسيقى التصويرية.
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انطلاق الحفلانطلق الحفل بمقدمة ممتعة استخدمت فيها إضاءات درامية ومشاهد بصرية خلابة بدأت من مناظر صحراوية لتتدرج إلى مشاهد مستقبلية؛ ما أضفى أجواءً ساحرة على بداية الأمسية.
وتبع ذلك أداء مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي ألَّفها هانز زيمر Hans Zimmer لأفلام عالمية، أبرزها مقطوعات "Dune-Mombasa"، و"Wonder Woman"، و"Pirates of the Caribbean"، وتزامنت هذه المقطوعات مع عروض بصرية مذهلة عززت من الأثر الدرامي للحفل.
ومع عودة الحفل في الجزء الثاني، انتقل الحضور إلى أجواء أكثر عاطفية مع مقطوعات مثل "Dune Love Theme" و"Last Samurai"، حيث استُخدمت الإضاءات وأجواء العرض لتأخذ الجمهور في رحلة موسيقية تعكس تنوع الثقافات والحضارات.
وبلغ الحفل ذروته في الجزء الأخير الذي تميز بأداء مقطوعات شهية مثل "Interstellar" و"Lion King"، حيث امتزجت الموسيقى بإسقاطات بصرية تفاعلت مع الحاضرين بشكل مذهل.
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ختام الحفلواختُتمت الأمسية بأداء مميز لمقطوعتي "Bond" و"Time"، صفق له الجمهور الذين جاؤوا من كل مكان ليحضروا ليلة لا تُنسى من ليالي موسم الرياض.
وقد عبر هانز زيمر Hans Zimmer عن شكره وامتنانه لجمهور موسم الرياض من خلال رسالة مسجلة اختُتمت بها الأمسية، حيث شكر الحضور على تفاعلهم وحماسهم، قبل أن يغادر الجمهور المسرح على أنغام مقطوعاته الهادئة التي رافقتهم كخاتمة مميزة لليلة استثنائية بكل ما فيها من نغم.
وجاء هذا الحدث تأكيداً على المكانة المرموقة التي يحتلها موسم الرياض بوصفه منصة عالمية للفنون والإبداع، حيث نجح في استقطاب أحد أبرز الأسماء في عالم الموسيقى التصويرية.
إعادة توزيع النشيد الوطني السعوديوكان قد التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية؛ الموسيقار العالمي هانز زيمر Hans Zimmer، على هامش حضوره حفل توزيع جوائز صُنَّاع الترفيه Joy Awards 2025، وتم من خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من المشاريع الموسيقية لتنفيذها، لعل أبرزها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلالات مختلفة.
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».