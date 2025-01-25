شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2025.. محمود حميدة صاحب دار أيتام في ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

يظهر الفنان محمود حميدة بشخصية "مجدى" صاحب دار أيتام ضمن أحداث مسلسل ولاد الشمس الذى يتواصل تصويره للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2025، حيث يشرف مجدى على ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه دسوقى) اللذان نشآن في الدار ويقودهما للعمل في السرقة حتى تنشأ بينهما صراعات كبيرة.



محمود حميدة

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمى، معتز هشام، فليكس وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث فى اطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وفى سياق آخر ينتظر محمود حميدة طرح فيلم "فرقة الموت" خلال هذا العام، حيث يشارك في بطولته إلى جانب: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

وكان آخر أعمال محمود حميدة فى الدراما التليفزيونية، مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي تم عرضه نهاية العام الماضى، والعمل من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، ركين سعد، شريف سلامة، صبا مبارك، محمد علاء، محمد ثروت، وتامر نبيل، سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، والعمل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022).