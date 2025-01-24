شكرا لقرائتكم خبر عن 17 عامًا قصة حب نانسي عجرم و فادي الهاشم انتهت بالانفصال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغريدة أطلقتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا، تسببت في إثارة الجدل لدى متابعيها ليتوقعوا انفصالها عن زوجها فادى الهاشم بعد زواج لأكثر من 17 عامًا، حيث إن القصة بدأت مع نشر نانسي عجرم تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع X قالت فيها: عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد.. هذه سنّة الحياة.

وتابعت التعليقات أن البيان يتضمن ما نصه: جاء القرار بالتفاهم المتبادل مع تأكيدهما أن الاحترام المتبادل والعلاقة الطيبة ستبقى تجمعهما من أجل بناتهما".

وكشف مصدر مقرب من النجمة اللبنانية نانسي عجرم حقيقة انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد زواج دام 17 عامًا، قائلاً: إن خبر انفصالهما صحيح.

وأشار المصدر خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن الانفصال تم بينهما منذ 2022، وأن نانسي عجرم تعيش برفقة بناتها في منطقة "سهيلة" بلبنان، مضيفًا: أن زواجهما كان مدنيًا، وأن الطرفين سوف يعلنان الخبر رسميًا قريبًا".



نانسي عجرم و فادي الهاشم وأولادهما



نانسي عجرم و فادي الهاشم



نانسي وزوجها



فادي الهاشم و نانسي عجرم

وفي عام 2008 تزوجت نانسي عجرم زواجا مدنيا من طبيب الأسنان فادي الهاشم في قبرص. وأنجبت ابنتها الأولى "ميلا" في 16 مايو 2009، وغنت لها أغنية بعنوان "يا رب تكبر ميلا"، وفي 23 أبريل 2011 أنجبت ابنتها الثانية "إيلا"، وأصدرت أغنية بعنوان "حضري لعبك" في يوم ميلادها. وفي 30 يناير 2019 أنجبت ابنتها الثالثة "ليا"، وغنت لها أغنية بعنوان "ليا".

يذكر أن نانسي عجرم تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة، بعنوان "طول عمري نجمة"، من كلمات: هاني عبد الكريم، وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: الكسندر مسيكيان، وإخراج: ريشا سركيس.