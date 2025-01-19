تامر حسني في استعراض عالمي بـJoy Awards.. ونيللي كريم تسرق الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards في دورته الخامسة، ضمن فعاليات “موسم الرياض” الكثير من المفاجآت الفنية المميّزة التي نالت إعجاب الجمهور ومن بينها استعراض مبدع جمع النجمين نيللي كريم وتامر حسني.

أطل النجم المصري بشكل مفاجئ وهو يطير في الهواء فوق المسرح، وكان يرتدي بدلة سوداء أنيقة مزينة بسلسة ذهبية، وقدم ميدلي لأغنيات “يا بنت الإيه”، و”هرمون السعادة”، و”زعلت” مع النجمة نيللي كريم التي شاركته الغناء، وسط لوحة استعراضية أكثر من رائعة.

ووقفت نيللي على المسرح وسط الفرقة الراقصة ورقصت معهم بحركات محترفة مليئة بالدلع والجمال.

تفاعل النجوم والحضور بشكل واسع مع الاستعراض الممتع على غناء تامر حسني ورقصه مع نيللي بطريقة مميزة، في دويتو غنائي رائع يجمع النجمين للمرة الأولى على المسرح.