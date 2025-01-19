نجوم الفن يواسون ياسمين عبد العزيز بوفاة والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مواساة الفنانة ياسمين عبد العزيز وتقديم التعازي لها بعد وفاة والدها، معبرين عن حزنهم لرحيله، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وحرص الفنان أحمد العوضي على مواساة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها. وكتب عبر صفحته على “فيسبوك”: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي الى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي (محمد عبد العزيز) والد الغالية ياسمين عبد العزيز.. أتقدم بالتعازي ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

كتبت الفنانة منة شلبي تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “X” قالت فيها: “خالص التعازي لزميلتي وحبيبتي النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها اللهم صبرها واغفر له وأدخله جناتك بلا سابق عذاب أو حساب ويطبطب علي قلب ويصبر كل الأسرة الكريمة يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون.. قلبي عندك”.

ونعى الفنان تامر حسني، والد ياسمين وقدم التعازي لها، حيث كتب منشوراَ عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، قال فيه: “الله يرحمه ويحسن إليه ربنا يصبر قلبك يا ياسمين راح عند اللي أحن من الدنيا كلها عليه نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة”.

وحرص أيضًا المؤلف عمرو محمود ياسين، على تقديم النعي لوالد ياسمين عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “بكل الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة الى الصديقة العزيزة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في وفاة والدها الكريم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر صفحته على “فيسبوك”: “وفاة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز.. ربنا يرحمه ويصبرك يا ياسمين، دعواتكم له بالرحمة”.

وكتبت الفنانة بشرى على صفحة ياسمين عبد العزيز على موقع “إنستغرام”: “البقاء لله ولا إله إلا الله، الله يرحمه ويصبرك يا رب”.

فيما كتب الفنان خالد سليم: “البقاء والدوام لله يا ياسمين، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وربنا يصبر قلبك، شدي حيلك”.

كما نعت الفنانة كندة علوش الفقيد بقولها: “البقاء لله يا حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، ويصبر قلبك على فراقه”.

ونشرت الفنانة حنان ترك تعليقاً على حساب ياسمين عبد العزيز، قائلة: “الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى، ويصبر قلبك وقلوب كل أحبابه، اللهم آمين.

بينما علقت الفنانة آيتن عامر قائلة: “البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له”.

الفنانة مي سليم كتبت: “البقاء لله”، فيما قال الفنان سليمان عيد: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، البقاء لله”.

وأضاف الإعلامي رامي رضوان: “البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبركم جميعاً”.

كما شارك الفنان أحمد فهيم بالدعاء قائلاً: “اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الجنة بغير حساب.

وكتبت الفنانة انتصار: “الله يرحمه ويحسن إليه، البقاء لله وحده. وعلق الفنان طاهر أبو ليلة قائلاً: “البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته”.

وشاركت الفنانة منى فاروق في نعي والد ياسمين عبد العزيز قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله”.

كما علقت الفنانة رنا رئيس بقولها: “البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبرك”. فيما قال نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن: “البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه هو وأبوي يا رب”.