قصي خولي يكشف طقوس رزان جمال الطريفة على الطائرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم قصي خولي متابعيه على انستغرام بمقطع فيديو طريف ضمن إطار الترويج لمسلسل “القدر” الذي يعرض حالياً ويحقق نجاحاً كبيراً في الووطن العربي.

ويظهر النجم السوري في المقطع خلال تواجده على متن الطائرة التي يسافر بها إلى الرياض لحضور حفل “Joy Awards”وكأنه في صدمة وقال بعفوية: “لقيت شغلة غريبة عجيبة أنا وعم صور بالموبايل”، ليلف الكامرا وإذ بالنجمة رزان جمال التي تشاركه بطولة المسلسل مستلقية على كرسي الطائرة وتضع قناعاً للترطيب على الوجه.

ووسط ضحكات النجمة اللبنانية التي بدت خجولة بسبب تصويرها بالقناع، قال قصي: “هيك بتسافر رزان”، لتستعرض مجموعة العناية الخاصة ببشرتها أمام الكاميرا.

وأرفق الفنان السوري المقطع العفوي بتعليق كتب فيه: “مساء الخير، يعني أنا توقعت كل شي شوفه بالطيارة، بس انه شوف هذا الشي، الحقيقة تفاجأت”.

يذكر أن قصي ورزان يجتمعان في مسلسل “القدر”، وهو النسخة العربية من الدراما التركية “يوم كتابة قدري”، ويشاركهما البطولة مجموعة من نجوم سوري ولبنان منهم ديمة قندلفت، رندة كعدي، ميلاد يوسف، بيار داغر وغيرهم.