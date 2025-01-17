درة التونسية تتألق في المتحف المصري الكبير بفستان من تصميم رامي القاضي - بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة درة التونسية متابعيها عبر حسابها صورًا من حضورها فعالية أقيمت في المتحف المصري الكبير، حيث تألقت بفستان من تصميم رامي القاضي، وحظيت إطلالتها بإعجاب واسع، وعلقت درة على الصور قائلة: "لقد استمتعت بكوني ضيف شرف هذا الحدث المذهل في المتحف المصري الكبير للحضارة".
من جهة أخرى، احتفلت درة مؤخرًا بعيد ميلادها مع زوجها المهندس هاني سعد، ونشرت صورًا من المناسبة، معربة عن إمتنانها لكل من هنأها، وقالت: "شكرًا لكم جميعًا على تمنياتكم بعيد ميلاد سعيد مليء بالحب، وشكرًا حبيبي هاني سعد لجعل هذه اللحظات أكثر جمالًا".
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