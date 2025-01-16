شكرا لقرائتكم خبر عن Mufasa:The Lion King يحقق 543 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Mufasa: The Lion King إيرادات وصلت إلى 543 مليونًا و 216 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 190 مليونًا و724 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و352 ملايين و491 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.