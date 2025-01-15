إشارة صامتة من زوجة أحمد السقا تُعيد الجدل حول علاقتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الإعلامية مها الصغير، الكثير من الغموض حول حقيقة الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا، حيث نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورتين حيرت بهما جمهورها حول حقيقة الأمر، وذلك بعد ان حذفت منشورها على “فيسبوك” والذي نشرت فيه صورة جمعتها بزوجها أحمد السقا، وبنيهما وكتبت معلقة عليها: “اتقوا الله فينا لو عندنا حاجة هانطلع نقولها إحنا بنفسنا للناس.. بطلوا تعملوا تريندات على حساب الناس”.

وفوجئ الجمهور بحذف المنشور ثم بعدها وضعت على “إنستغرام” صورة لها وهي تضع أصبعها على فمها وكتبت عليها “هشششش”، وتعمدت أن تظهر فيها خاتم الزواج، في إشارة الى وجوب سكوت مطلقي الشائعات، وأتبعتها بصورة أخرى كتبت فيها باللغة الإنكليزية: “سوشيال ميديا.. وقت للراحة.. كفى”.

كانت منصات التواصل الاجتماعي، قد شهدت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد انتشار أنباء عن انفصال أحمد السقا ومها الصغير، وذلك بسبب حذف الثنائي لجميع صورهما المشتركة على موقع “إنستغرام”، بالإضافة الى إلغاء متابعة كل منهما للآخر.