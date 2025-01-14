اتهام جديد بالاعتداء الجنسي يلاحق شون “ديدي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت دعوى قضائية جديدة ضد شون “ديدي” كومبس بتهمة الاعتداء الجنسي، في محكمة نيويورك، بحسب مجلة “بيبول”.

وتدّعي المدعية، التي عرفت فقط باسم “جين دو”، أن كومبس اغتصبها عام 2000، عندما كانت طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 16 عاماً. وتزعم المدعية، التي تقول إنها كانت تعيش في مانهاتن السفلى مع والديها في ذلك الوقت، أنها كانت تعمل جليسة أطفال في مبنى سكني، حيث كان يعيش شريك كومبس الرومانسي، الذي لم يُذكر اسمه، عندما قابلت قطب الموسيقى ورجلين آخرين يعملان لديه.

وتزعم الشكوى أن “ديدي” سأل المراهقة عما إذا كانت تريد توصيلها إلى المنزل مراراً وتكراراً، قبل أن تركب سيارته في النهاية بعد رفضها عدة مرات.

وقالت المدعية إنها شعرت بالقلق في البداية، عندما لم يوصلها إلى المنزل، مدعية أنه عرض عليها بعد ذلك مشروباً “لتهدئتها”، ما جعلها تشعر “بالدوار” و”عدم الاتزان”. وتزعم المدعية أن “ديدي” وموظفيه، الذين لم يتم ذكر أسمائهم في الدعوى، قد اصطحبوها إلى مكان آخر قبل أن يغتصبها كومبس.

وأضافت المدعية إنها نُقلت بعد ذلك إلى منزلها وتُركت في بهو مبنى شقتها.