جيسيكا سيمبسون تنفصل عن إريك جونسون بعد 10 سنوات من الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفصلت الفنانة الأميركية جيسيكا سيمبسون عن زوجها لاعب كرة القدم الأميركي السابق إريك جونسون، بعد عشر سنوات من الزواج.

وفي بيان لها في مجلة “بيبول”، الاثنين، قالت سيمبسون (44 عاماً) عن زواجها: “كنا نعيش أنا وإريك منفصلين ونخوض وضعاً مؤلماً في زواجنا”.

وتابع البيان: “يأتي أطفالنا في المقام الأول، ونحن نركز على ما هو أفضل لهم. نحن ممتنون لكل الحب والدعم الذي كان يأتي في طريقنا، ونقدر الخصوصية في الوقت الحالي بينما نعمل على تجاوز هذا الأمر كعائلة”.

ويتشارك الزوجان ثلاثة أطفال: ماكسويل (12 عاماً)، وآيس (11 عاماً)، وبيردي (خمسة أعوام).

وقد ارتبطت صانعة الأغاني الشهيرة، التي عاشت عدداً من العلاقات الغرامية البارزة، باللاعب المعتزل عام 2014، بعد أربع سنوات من المواعدة.

وكانت آخر صورة لسيمبسون وهي ترتدي خاتم زواجها عام 2023، وشوهدت من دون خاتم الزواج مرة أخرى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مما زاد من الشائعات التي تقول بأن زواجها من جونسون الذي استمر عقداً من الزمن كان على وشك الانهيار.