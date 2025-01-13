دمار منزل الممثل الراحل رايان أونيل بسبب حرائق كاليفورنيا.. الأكثر حزناً على الإطلاق

تاتوم أونيل ترثي منزل والدها

نجوم عالميون تضرروا من حرائق الغابات

باريس هيلتون فقدت منزل عائلتها

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منزل آدم برودي ولايتون ميستر دُمر تماماً

ريكي لايك خسرت منزل أحلامها

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كاميرون ماثيسون لم يسلم من الحريق

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 10:23 مساءً - ضمن الآلاف الذين فقدوا منازلهم في حرائق الغاباتوودعوا معها ذكرياتهم، ومراحل مهمة في حياتهم ارتبطت بهذا المكان، دُمر أيضاً منزل الفنان الراحل، الذي تهشم تماماً بسبب الحريق الضخم الذي نشب به.شاركت الممثلة الأمريكية، ابنة رايان، البالغة من العمر 61 عاماً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن منزل والدها قد دُمر في حرائق لوس أنجلوس، هذا المنزل الذي عاشت فيه أونيل سنوات شبابها.وعلقت بحزن قائلة: "إنه الأمر الأكثر حزناً على الإطلاق، لم أحزن من قبل مثل الآن، لدرجة أنني لا أستطيع البكاء". وتابعت تاتوم: "لقد ذهب منزل والدي، وذهبت ماليبو".ووثقت المنشور بصور، وأظهرت تلك الصور الملتقطة للمنطقة أن منزلالمطل على شاطئ البحر قد تحول إلى أنقاض.وجاء الحريق في منزلبعد عامين فقط من وفاته في ديسمبر 2023 بسبب "قصور القلب الاحتقاني" عن عمر يناهز 82 عاماً.نشرت باريس هيلتون مقطع فيديو على "إنستغرام"، ضم لقطات أظهرت البقايا المتفحمة لمنزلها في ماليبو على شاطئ البحر، وتذكرت بأسًى بعض اللحظات السعيدة التي عاشتها هي وعائلتها هناك.وعلقت قائلة: "الجلوس مع عائلتي ومشاهدة الأخبار ورؤية منزلنا في ماليبو يحترق مباشرة هو شيء لا أتمنى لأحد أن يجربه على الإطلاق، كان هذا المنزل هو المكان الذي بنينا فيه الكثير من الذكريات الثمينة إنه المكان الذي خطا فيه فينيكس خطواته الأولى، وحلمنا ببناء ذكريات فيه مع لندن. على الرغم من أن الخسارة ساحقة، فإنني أتمسك بالامتنان أن عائلتي في أمان وقلبي وصلواتي تتوجه إلى كل عائلة متأثرة بهذه الحرائق".للمزيد من الأخبار: أنجلينا جولي تفتح منزلها لمُتضرري حرائق لوس أنجلوس وأبناؤها يُقنعونها بالحديث عن تفاصيل طلاقهاخسر الممثل الأمريكي، وزوجته المغنية والممثلة، اللذان تزوجا منذ 10 سنوات، منزلهما الذي كانا يعيشان فيه مع طفليهما، وقد دُمر تماماً.وجاءت الممثلة الأمريكية، البالغة من العمر 56 عاماً، من بين أولئك الذين حزنوا على فقدان منازلهم.ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة من الصور لمنزلها قبل الحريق، وعلقت قائلة: "لقد ذهب كل شيء. لا أستطيع أن أصدق أنني أكتب هذه الكلمات. خسرت منزل أحلامي".وتابعت كلماتها التي ظهر فيها حزنها العميق: "هذا الوصف "بيت الأحلام" لا يكفي. لقد كان جنتنا على الأرض. المكان الذي خططنا فيه أن نكبر معاً أنا وزوجي. لقد كنت أشارك مناظر غروب الشمس يومياً تقريباً معكم جميعاً".وأضافت ريكي: "هذه الخسارة لا تُقدر بثمن. إنه المكان الذي تزوجنا فيه منذ 3 سنوات. أشعر بالحزن أنا وكل من عانوا خلال هذا الحدث المروع. أصلي من أجل جميع جيراني وأصدقائي ومجتمعي والحيوانات ورجال الإطفاء".قد ترغبين في معرفة: مشاهير يقدمون يد العون والمساعدة لضحايا حرائق لوس أنجلوسكما شارك الممثل الكندي، مقطع فيديو لبقايا منزله في مقطع فيديو مفجع تم نشره على "إنستغرام"، وعلق قائلاً: "نحن آمنون، ولكن هذا هو ما تبقى من منزلنا الجميل. منزلنا الذي نشأ فيه أطفالنا وأردنا أن نربي فيه أحفادنا يوماً ما".وأضاف: "شكراً لجميع الذين تواصلوا معنا، لا أستطيع الرد على كل جميع المكالمات. أرسل الكثير من الصلوات لكل المتضررين من هذه الحرائق".وفي مدينة ماليبو المجاورة، التي تأثرت أيضاً بالحرائق في ديسمبر، يُقال إن نجوماً مثل بيونسيه وجاي زي وكيم كارداشيان وليدي جاجا وبيلي إيليش من بين السكان المشاهير.إليكِ هذا الخبر: هايدي مونتاج تبكي بعد خسارة منزلها بحرائق لوس أنجلوسلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».