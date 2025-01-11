انهيار نشوى مصطفى على الهواء بسبب زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 01:19 مساءً - اضطرت الفنانة نشوى مصطفى استكمال برنامجها "بنت البلد" الذي تقدمه على قناة cbc سفرة، وذلك على الرغم من مرور فترة قصيرة على رحيل زوجها رجل الأعمال محمد عماد.

انهيار نشوى مصطفى على الهواء

كشفتأن ظهورها في البرنامج أمر خارج عن إرادتها، وبدأت الحلقة قائلة: "الحقيقة أنا مش عارفة ابتدي الحلقة إزاي، لكن في التزامات في الحياة تجبرنا نشتغل. مكنتش عايزة أكون موجودة النهاردة علشان محبش أزعج حضراتكم بشيء شخصي، سامحوني وهحاول أتماسك قدر استطاعتي".

وأكدت نشوى أنها ما زالت متأثرة برحيل زوجها وغير قادرة على تجاوز هذه الأزمة قائلة: "اللهم لا اعتراض، أنا مسلمة ومسلّمة أمري لله وكلنا هنموت، لكن أنا مش عارفة أعيش".

تحدثت نشوى مصطفى عن علاقتها بزوجها وأكدت أن علاقتهما بدأت منذ 33 عام تقريباً، وتمتعت علاقتهما خلال هذه الفترة بالسعادة والاستقرار، وأكدت نشوى أنها كانت تعيش حياة هادئة مليئة بالطمأنينة والحب والمودة والعشرة الطيبة، وحسن تربية الأبناء.

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نشوى مصطفى تعلن رحيل زوجها

الجدير بالذكر أن الفنانةأعلنت وفاة زوجها من خلال مشاركة الخبر عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك في نهاية ديسمبر الماضي، وقد ناشدت الجميع، بل وتوسلت، لحضور صلاة الجنازة، حيث قالت: "اللي بيحب ربنا ييجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي، تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الظهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي، الله يراضيكم تعالوا كلكم، ادعوا له بالرحمة وادعوا لي أنا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير"، وعلى الرغم من هذه المطالبات لكن كان هناك غياب ملحوظ.

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