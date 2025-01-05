شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ جاك نيكلسون منذ 2023.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت صورة جديدة للنجم العالمى جاك نيكلسون، وهى الأولى منذ ظهوره فى مايو من عام 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

يحرص نيكلسون على الحد من ظهوره العام هذه الأيام، حيث ظهر آخر مرة في فيلم روائي طويل في عام 2010 بعنوان How Do You Know، وهو فيلم كوميدي رومانسي لاقى انتقادات شديدة من قبل النقاد، ومن بطولة ريس ويذرسبون وأوين ويلسون وبول رود.

والآن، ظهر في صورة شاركتها ابنته لورين نيكلسون، حيث يظهر نيكلسون مع ابنته أمام ما يُفترض أنه خزانة كتبه، والتي تضم العديد من الصور بالأبيض والأسود، والعديد من جوائز هوليوود، بما في ذلك جائزتي أوسكار.



جاك نيكلسون وابنته

وذلك بعدما كشفت الحبيبة السابقة لارا فلين بويل للنجم العالمى جاك نيكلسون أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار "لم يتقاعد أبدًا" على الرغم من الاعتقاد بأنه أعلن إعتزاله.

بويل التي واعدت الممثل منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتى لا تزال صديقة لـ نيكلسون، أكدت لمجلة People إنه "جزء كبير من حياتي"، كان آخر ظهور لنيكلسون (86 عامًا) في فيلم روائي طويل عام 2010 بعنوان How Do You Know، وهو فيلم كوميدي رومانسي من بطولة ريس ويذرسبون وأوين ويلسون وبول رود.

وفي السنوات الـ 14 التي تلت ذلك، رفض أي عرض من العروض للعودة إلى التمثيل، وبالرغم من ذلك لم يتقاعد نيكلسون رسميًا أبدًا، على الرغم من أنه صرح في مقابلة مع مجلة فانيتي فير عام 2013 أنه لم يكن متحمسًا للظهور في أي من الأفلام.

ومع ذلك، في العام الماضي، قيل إن نيكلسون يفضل "الجلوس تحت شجرة وقراءة كتاب" بدلاً من العودة إلى التمثيل، وفقًا لادعاءات صديق النجم السينمائي الأسطوري.

وأكد المنتج الهوليوودي لو أدلر أن نيكلسون أراد أن يعيش حياة هادئة بعيدا عن الأضواء.