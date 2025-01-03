غولدن غلوب 2025: قائمة ضخمة من النجوم لتقديم حفل الجوائز الـ82

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عن قائمة النجوم الذين سيقدمون النسخة الـ82 من الحفل السنوي المرتقب، والمقرر إقامته يوم الأحد 5 يناير الجاري. وسيشهد الحفل حدثاً تاريخياً بتقديمه من قبل الممثلة الكوميدية نيكي غلاسر، التي تعد أول امرأة تستضيف الحفل بمفردها.

وتضم قائمة مُقدمي الجوائز مجموعة من أبرز نجوم السينما والتلفزيون، من بينهم: أندرو جارفيلد، دواين جونسون، أنيا تايلور جوي، فيولا ديفيس، نيكولاس كيج، كولين فاريل، ميشيل يوه، شارون ستون، زوي كرافيتز، سلمى حايك، وأوبري بلازا.

ويُعرف حفل الغولدن غلوب بأنه “حفل العام في هوليوود”، ويُعد من أبرز الفعاليات التي تحتفي بأفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية العالمية.

هذا العام، يعود الثنائي الحائز على جوائز إيمي، جلين وايس وريكي كيرشنر، لتولي مهمة الإنتاج التنفيذي للحفل الذي سيتم بثه في أكثر من 185 دولة حول العالم.

وكانت إدارة الجوائز قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن القائمة الكاملة لترشيحات غولدن غلوب 2025، وسط ترقب كبير لمشاركة نجوم وصنّاع الفن من مختلف أنحاء العالم في هذا الحدث الذي يعد من أهم المواعيد الفنية السنوية.