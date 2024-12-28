نظارة الملكة رانيا الشمسية تلفت الأنظار.. هذا تصميمها وسعرها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت ملكة الأردن رانيا العبدالله الأنظار بإطلالتها الأخيرة البالغة الأناقة كعادتها.

وقد إرتدت الملكة رانيا توب باللونين الأحمر والأسود بكم قصير وتصميم مميز، ونسقت معه سروال من الجينز، وحقيبة يد باللون الأزرق.

وقد لفتت الملكة رانيا الأنظار بنظارتها الشمسية المميزة، والتي تحمل إسم DiorClub M6U sunglasses، ويصل سعرها بحسب موقع البيع € 465.

من المعروف عن ملكة الأردن رانيا العبدالله أنها بالغة الأناقة، وتهتم بإطلالاتها بشكل كبير.

وتمتلك الملكة رانيا ذوقاً رفيعاً للغاية بإختيار نظاراتها الشمسية، التي تتناسب مع إطلالاتها، ننشر لكم أبرزها.

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