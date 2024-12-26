شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد سعاد نصر.. حصلت على 51% فى الثانوية وأخفت دراستها للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر، وهى الفنانة التى تمتعت بشعبية كبيرة فى المسرح والسينما والدراما، حيث تتمتع سعاد نصر بذكاء فطرى فى اختيارتها وفى نفس الوقت خفة دم وتلقائية نادرة، فهى كوميديانا من العيار الثقيل.

وفى لقاء نادر تميز بخفة الدم وسرعة البديهة، قالت سعاد نصر إنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة حيث حصلت في الثانوية العامة على 51.5% ولأن عائلتها معقدة على حد وصفها وصارمة كان يجب عليها أن تكمل دراستها في التعليم العالي 4 سنوات، ولم تجد سوى معهد الفنون المسرحية، وفي البداية كانت تريد أن تدرس النقد وتتخرج وتعمل في مجال الصحافة الفنية، لكنها عندما دخلت المعهد اختاروها لتمثل فدرست التمثيل دون أن تخبر أسرتها، وكانت تجسد أدوارا تراجيدية، إلى أن شاهدها كرم مطاوع وسمير العصفورى واختاراها لتقديم مشاهد كوميدية معهما فى المسرح الخاص.

شاركت سعاد نصر فى بداياتها بالعديد من الأدوار ومنها فيلم "شقة في وسط البلد"، ومسلسل "الشاطئ المهجور"، ومسرحية "انتهى الدرس يا غبي" عام 1975، وتنوعت أدوارها ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

في عام 1982، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، وفيلم "حدوتة مصرية"، وتوالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم "هنا القاهرة" مع الفنان محمد صبحى، وبعدها توالت أعمالهما معاً والتى كانت علامات بارزة فى مشوار سعاد نصر الفنى، وشاركته العديد من الأعمال ومنها مسلسل رحلة المليون ومسرحية "الهمجي"، ومسرحية "عائلة ونيس" عام 1997.

وكونت سعاد نصر مع محمد صبحى أشهر ثنائى فنى عندما شاركته بطولة مسلسل "عائلة ونيس" وقامت بدور ماما مايسة، وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقدما منه عدة أجزاء، وكان آخر عمل فنى شاركت فيه الفنانة الراحلة فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005.

فيلم "الحياة منتهى اللذة" بطولة حنان ترك والمطرب اللبنانى يورى مرقدى ومنة شلبى وزينة وأحمد راتب والراحلة سعاد نصر، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى؛ يدور الفيلم حول قضايا نفسية واجتماعية منها الخيانة الزوجية والعلاقات العاطفية بين الزوجين، إلا أن الفيلم يقدم فى النهاية معنى آخر للذة، وهو لذة الموت كما ستظهر الأحداث.



سعاد نصر



سعاد نصر



سعاد نصر



سعاد نصر



سعاد نصر



سعاد نصر