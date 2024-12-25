بالفيديو.. بروفات الفنانة نوال قبل حفلها غداً بموسم الرياض

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ألبوم أنا وعزوف لنوال الكويتية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - تستعد الفنانةلإحياء حفلهابنسخته الخامسة غداً الخميس 26 ديسمبر 2024 وبقيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح محمد عبده أرينا، ويأتي الحفل تحت عنوان "جلسة قيثارة العرب نوال".وكان المستشاررئيس مجلس إدارةقد أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس الحفلات التي ستنظمها شركة روتانا، وسيحييها عدد من الفنانين على مسرح محمد عبده أرينا بموسم الرياض بنسخته الخامسة والتي بلغ وقتها عددها 9 حفلات، ولم تكن حفلة الفنانة نوال ضمن الجدول الذي أعلن عنه ولكن أضيف الحفل مؤخراً.ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام فيديو لوصول الفنانة نوال المسرح والبروفات التي قامت بها وعلى أنغام أغنيتها الجديدة "يا لايم المشتاق" من ألبوم "أنا وعزوف"، وتحديداً مقطع:يا لايم المشتاق ذا القلب خليهالنفس تهوى والمحبة كليفهلا ما شكيت البعد والجرح مخفيهأخاف يدري والمشاعر رهيفةوعلق الحساب وكتب: "‏ملخص بروفة قيثارة العرب الفنانة ⁧‫نوال‬⁩، لإحياء حفلها ضمن جلسات ⁧‫موسم الرياض، ‬⁩بقيادة المايسترو هاني فرحات".كما نشر الحساب صورة لها من البروفات وهي مبتسمة وسعيدة وكتب: " قيثارة العرب الفنانة ⁧‫نوال‬⁩".كما نشر الحساب فيديو لها عند وصولها المسرح وعلى نغمات أغنيها "مانيب ندٍ لك" وكتب: "وصول قيثارة العرب الفنانة ⁧‫نوال‬⁩، لإحياء أولى بروفاتها ‏ضمن جلسات ⁧‫موسم الرياض‬، خلوكم جاهزين لأحلى طرب".وكانت الفنانة نوال قد طرحت مؤخراً ألبومها والذي يحمل عنوان "أنا وعزوف"، والذي تعاونت فيه مع الملحن عزوف، وتضمن 7 أغانٍ جميعها من ألحان عزوف وهي "يالايم المشتاق‬" و"فخاطرك لكن" من كلمات الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل.و"ما نيب ندٍ لك" و "وداع أفضل‬" من كلمات نجلا المحيا "معتزه".و"ابلشتني"‬⁩ من كلمات محمد الشهري‬⁩.و"فداك" من كلمات ياسر التويجري.و"قدرت تنام" من كلمات فيصل السديري.

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