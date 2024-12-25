قبل عرضها بساعات.. برومو مسرحية الباشا لكريم عبد العزيز يتصدر الترند 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - خلال الساعات الماضية تم طرح البرومو الدعائي الخاص بمسرحية الباشا للفنان كريم عبد العزيز، وذلك بالتزامن مع بداية عرضها في موسم الرياض الليلة، وخلال ساعات قليلة كان البرومو متصدر ترند مؤشرات البحث.
وواحدة من اللقطات التي أثارت تساؤلات بين جمهور كريم عبد العزيز هي ظهور الإعلامي عمرو أديب في بداية البرومو، وكأنه يتحدث عن رحلة صعود بطل المسرحية.
تفاعل رواد السوشيال ميديا مع البرومو فور طرحه، وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني لكريم عبد العزيز كان أبرزهم ريهام عبد الغفور ونيللي كريم التي تعاونت معه في وقت سابق في مسرحية السندباد.
شروط حضور مسرحية كريم عبد العزيز الجديدة
كشفت الشركة المنظمة، عن أبرز شروط حضور مسرحية الباشا، منها تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، حيث سيتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة، أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية، فضلاً عن عدم السماح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج، وكذلك عدم السماح باصطحاب الحيوانات.
ولفتت إلى عدم السماح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية، فيما يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ إلكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت، وذلك بجانب الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.
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برومو مسرحية الباشاكشف المقطع عن عدد كبير من المفاجآت التي تشهدها أحداث المسرحية لعل أبرزها تحول الحالة الاجتماعية لكريم عبد العزيز وأسرته من أسرة فقيرة جداً تسكن في غرفة بسيطة فوق السطوح لعائلة غنية تعيش في فيلا فخمة.
وواحدة من اللقطات التي أثارت تساؤلات بين جمهور كريم عبد العزيز هي ظهور الإعلامي عمرو أديب في بداية البرومو، وكأنه يتحدث عن رحلة صعود بطل المسرحية.
تفاعل رواد السوشيال ميديا مع البرومو فور طرحه، وحرص عدد من النجوم على تقديم التهاني لكريم عبد العزيز كان أبرزهم ريهام عبد الغفور ونيللي كريم التي تعاونت معه في وقت سابق في مسرحية السندباد.
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مخرج العمل سعيد بالتعاون مع كريم عبد العزيزمخرج المسرحية رامي إمام تحدث في أحدث لقاءاته عن سعادته بالتعاون مع كريم عبد العزيز لأول مرة بعد محاولات أكثر من مرة قائلاً: "مفيش فرصة أحسن من إني أكون مع صديقي وحبيبي وعشرة عمري كريم عبد العزيز اللي أنا بشتغل معاه أخيراً لأول مرة وربنا كتبهلنا الحمدلله، وسعيد إني يشتغل مع المنتجة ألاء الغزالي لأول مرة ودي فرصة بعتبرها مهمة جداً وسعيد إني بشتغل ضمن هيئة الترفيه لموسم الرياض لأول مرة كمخرج".
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قصة مسرحية الباشايُشارك في بطولة مسرحية "الباشا" بجانب كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كلّ من هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرين، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبو المعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟
شروط حضور مسرحية كريم عبد العزيز الجديدة
كشفت الشركة المنظمة، عن أبرز شروط حضور مسرحية الباشا، منها تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، حيث سيتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة، أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية، فضلاً عن عدم السماح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج، وكذلك عدم السماح باصطحاب الحيوانات.
ولفتت إلى عدم السماح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية، فيما يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ إلكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت، وذلك بجانب الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365.
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».