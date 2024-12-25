بالفيديو.. وصول عبادي الجوهر إلى الكويت لإحياء حفله عبادي وعوده

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - وصل الفنانإلى الكويت وذلك لإحياء حفل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت وتحديداً على المسرح الوطني بتاريخ 27 ديسمبر 2024، بقيادة المايسترووالذي يحمل عنوان "عبادي وعوده".ونشر حساب روتانا لايف فيديو لوصول الفنان عبادي الجوهر إلى الكويت واستقباله بالمطار من قبل المسؤولين على تنظيم الحفل وبمقدمتهم أحمد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "ايفنتكوم" المنظمه للحفل وإشراف فني من شركة "روتانا"، وعلق وكتب: "وصول الفنان الكبير عبادي الجوهر إلى الكويت لإحياء حفل عبادي وعوده، في مركز جابر الأحمد الثقافي تنظيم ايفنتكوم، الإشراف الفني روتانا".ويأتي هذا الحفل الاستثنائي بعودة الجوهر للغناء في الكويت بعد غياب دام عامين حيث كانت آخر حفلاته هناك عام 2022.وكان مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي قد نشر مؤخراً بحسابه على الإنستغرام موعد وتفاصيل الحفل وكتب: "بعد غياب يعود الفنان السعودي عبادي الجوهر إلى جمهوره في المسرح الوطني في 27 ديسمبر ليقدم باقةً من أجمل أغنياته في حفل "عبادي وعوده" بمصاحبة العود الخاص به والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، يُعتبر المطرب السعودي ضيفاً دائماً على المسرح الوطني، حيث يلتقي جمهوره في مهرجان فبراير الكويت من كل عام، وكانت آخر حفلاته في المركز في فبراير 2022 قدم فيها أغنيات كثيرة يحبها الجمهور مع وصلات العزف البديع على العود".وكانت الشركة المنظمة ايفنتكوم، قد نظمت حفلاً تحت نفس الاسم "عبادي وعوده" في موسم الرياض بنسخت الخامسة، وأقيم الحفل تحت إشراف روتانا على مسرح محمد عبده أرينا ولاقى نجاحاً وتفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور.

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