مفاجأة كريم عبد العزيز في “الباشا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان كريم عبد العزيز على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” البرومو الرسمي لمسرحيته الجديدة “الباشا”، والمقرر بدء عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من اليوم (الأربعاء) 25 كانون الأول (ديسمبر) إلى 1 كانون الثاني (يناير) ضمن احتفاليات رأس السنة 2025.

وفاجأ كريم عبد العزيز الجمهور في برومو المسرحية، حيث ظهر فيه بشخصيتين، هو ما أشعل مواقع التواصل وتعليقات المتابعين الذين أبدوا تشوّقهم وانتظارهم للعرض المسرحي.

كان معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية قد شوّق الجمهور لمسرحية “الباشا” حيث نشر عبر حسابه الخاص في منصة “X” الإعلان الدعائي للمسرحية، وعلّق عليه بالقول: “استمتعوا بمشاهدة المسرحية الكوميدية “الباشا” من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبدالعزيز والفنانة هنا الزاهد وإخراج المبدع رامي عادل إمام، على مسرح بكر الشدي، من 25 ديسمبر إلى 1 يناير”.

وتدور أحداث مسرحية “الباشا” حول “أبو المعاطي” وأسرته البسيطة التي تعيش متكاتفةً في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم. لكن تتغير حياتهم تماماً عندما ينتقلون للعيش في فيلا المليارديرة “ليلى الصياد”، إذ يواجهون سلسلة مفارقات اجتماعية ساخرة، في عمل يجمع بين الكوميديا والتشويق.

المسرحية هي بطولة: كريم عبدالعزيز، هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو، حاتم صلاح، مصطفى البنا، والطفل جان رامز…، ومن إخراج رامي إمام.