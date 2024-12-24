شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجون وسينمائيون فى عزاء محسن التونى بالشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد عزاء الدكتور محسن التوني الأستاذ بقسم الصوت والعميد السابق بالمعهد العالي للسينما، والمقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضور المخرج عمر عبد العزيز والمخرج محمد عبد العزيز والد النجم كريم عبد العزيز، والمنتج محمد العدل، ومهندس الديكور فوزي العوامري والدكاور مختار يونس والمخرج أحمد صقر والمنتج جابي خوري.

وحرص على الحضور فى بداية العزاء كل من: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمطرب مدحت صالح والدكتورة غادة جبارة ومسعد فودة نقيب السينمائيين والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية ومصمم الاستعراضات عاطف عوض والشاعر بهاء الدين محمد والمخرج سعيد حامد وذلك لتقديم واجب العزاء.

الدكتور محسن التونى كان يشغل منصب عميد المعهد العالى للسينما، وكان له إسهامات عدة فى تطوير معهد السينما، وتخرج على يديه عدة أسماء من نجوم الوسط السينمائى كما كان المشرف العام على مهرجان أبو الهول السينمائى الدولى لأفلام دارسى السينما فى العالم، فى دورته الأولى وهو المهرجان الذى شهد تكريم عددا كبيرا من قدامى دارسى السينمائيين من دارسى أكاديمية الفنون، منهم المصور الكبير على شوقى، رئيس قسم التصوير الأسبق بمعهد السينما، والسيناريست الراحل سعيد عماشة والدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج بمعهد السينما، والمونتيرة وفاء صقر.

ونعت نقابة المهن السينمائية الراحل محسن التوني في بيان جاء فيه: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التوني أستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقًا وعضو مجلس إدارة النقابة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".



اشرف زكي وعلي الكشوطى



اشرف زكي



الفنان مدحت صالح



المخرج شريف عرفة والمخرج سعيد حامد ومصمم الاستعراضات عاطف عوض



توافد المعزين في عزاء محسن التونى



توافد المعزين



جانب من العزاء



جانب من حضور العزاء



دكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون



عزاء محسن التونى



على الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



مدحت صالح











































































































































