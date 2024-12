منة فضالي تعلق على تكريمها في مهرجان الأفضل

في تعليقها الأول على تكريمها بمهرجان the best، بعد تصويت الجمهور لها، أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالتكريم مقدمة الشكر في ذلك للجمهور الذي صوّت لها.

كتبت منة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "صباح الخير.. أحلى حاجة إنك تتكرم من تصويت واستفتاء الجمهور.. ألف شكر ليكم أنتم أحلى حب وشكرا على ثقتكم فيا وتقديركم".

أضافت: "شكرا مهرجان the best حقيقي حقيقي the best، شكراً أحمد الهواري.. شكرًا لكل الصحافيين والإعلاميين ومبروك لكل زملائي اللي اتكرموا".

يُذكر أن منة أعلنت عن خوضها دراما رمضان المقبل بمسلسل "سيد الناس" مع الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" صورة لها من كواليس المسلسل وهي تستعد لأداء أحد المشاهد وكتبت عليها "سيد الناس".

تتعاون منة في مسلسل "سيد الناس" مع المخرج محمد سامي للمرة الثالثة بعد أن قدما معًا مسلسلى "نسل الأغراب" و"جعفر العمدة.

"سيد الناس" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم عمرو سعد وخالد الصاوي وإلهام شاهين وعماد زيادة وبشرى وأحمد رزق وأحمد فهمي وطارق النهري ونشوى مصطفى، من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

