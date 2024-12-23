هند صبري تعلن مفاجأة عن مشاركتها في دراما رمضان

أعلنت الفنانة هند صبري مفاجأة كبيرة حول مشاركتها في دراما رمضان المقبل حيث كشفت في تصريحات لها على هامش تواجدها بفعليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن خروجها من الموسم الرمضاني المقبل 2025، مكتفية بمسلسليها "البحث عن علا" و"مفترق طرق" اللذين شاركت بهما في هذا في العام الحالي.

قالت هند: "بحضر لمسلسلات وفيلم مهم مش هقدر أتكلم عنه دلوقتي، ولكن أنا إجازة في رمضان السنة دي، كفاية البحث عن علا2 ومفترق طرق، هسيب رمضان لزملائي".

مسلسل "البحث عن علا 2"، تدور أحداثه حول "علا" التي تعاني بسبب أن عملها على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك. لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحولات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم" (يؤدي دوره "ظافر العابدين")، لمنح الحب فرصة أخرى.

مسلسل "البحث عن علا" بطولة هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، من إخراج هادي الباجوري.

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