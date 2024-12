شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أغنية لـ روبى ويليامز من قوائم الأوسكار المختصرة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم استبعاد أغنية المغنى العالمى روبي ويليامز "Forbidden Road" من فيلمه السيرة الذاتية Better Man من القائمة المختصرة لأفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025.

فيلم Better Man، الذي سيتم إصداره في يوم الملاكمة يوم 26 ديسمبر الجارى، يظهر ويليامز على هيئة قرد CGI، ويحكي الفيلم قصة حياته ومسيرته المهنية، من أيامه الأولى في الطفولة إلى أول تجربة نجاح له مع فرقة Take That.

ومع إعلان أكاديمية الأوسكار عن القوائم المختصرة لعدة فئات لحفل توزيع الجوائز لعام 2025، تم الكشف عن أن أغنية الفيلم "Forbidden Road" كانت في القائمة المختصرة لأفضل أغنية أصلية.

ومن ثم تم إزالة الأغنية من القائمة المختصرة، حيث لم تعد تظهر على صفحة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" الرسمية على الموقع لقوائم الأوسكار المختصرة لهذا العام.

كما ورد أن أعضاء فرع الموسيقى في الأكاديمية تلقوا خطابًا أمس يعلن استبعاد الأغنية، وفقًا لـ موقع Rolling Stone، ويزعم الخطاب أن "Forbidden Road" تتضمن كلمات من أغنية موجودة ولم تُكتب للفيلم.

نظرًا لقواعد أهلية الفئة، يجب أن تحتوي الأغانى على كلمات وموسيقى "أصلية ومكتوبة خصيصًا للفيلم".

وبالتالى وفقًا لرسالة حصل علها موقع Rolling Stone، اجتمعت اللجنة التنفيذية وراجعت المواد وقررت أن "Forbidden Road" غير مؤهلة بموجب هذه المعايير.