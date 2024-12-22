شكرا لقرائتكم خبر عن Sonic the Hedgehog 3 الأسرع فى شباك التذاكر بـ 25.7 مليون دولار بالافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة والخيال Sonic the Hedgehog 3 رقمًا قياسيًا من خلال شباك التذاكر المحلية، حيث وصلت إيراداته فى الافتاحية الأولى المحلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية 25.7 مليون دولار من خلال 3761 صالة عرض يوم الجمعة فقط، ليتم وصفه بأنه "أسرع كائن حي" في إشارة الى حركته وأسلوبه داخل الفيلم مقارنة بحركته السريعة في شباك التذاكر.

ويشهد فيلم Sonic The Hedgehog 3 تحالفًا غير متوقع بين سونيك (بن شوارتز) وتيلز (كولين أوشونيسي) ونكلز (إدريس إلبا) مع دكتور روبوتنيك حيث يتولون مواجهة خصم كيانو ريفز شادو ذا هيدجهوج.

سألت وكالة Associated Press كاري، خلال العرض الأول للفيلم في المملكة المتحدة في لندن، عن سبب انضمامه للفيلم، بعد أن صرح بعد فيلم Sonic The Hedgehog 2 في عام 2022 أنه يفكر في اعتزال التمثيل.

وأجاب كاري قائلا:" عدت إلى هذا الكون لأنني، أولاً وقبل كل شيء، ألعب دور عبقري، وهو أمر مبالغ فيه بعض الشيء، ولكن الأمر فقط أنني اشتريت الكثير من الأشياء وأحتاج إلى المال، بصراحة".