شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدمراوى يحصد جائزة أفضل ممثل عن عرض "المطبخ" بمهرجان تياترو الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفنان محمد الدمراوي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في عرض "المطبخ" إخراج محمد عادل النجار، وذلك بمهرجان تياترو الصعيد المسرحي في دورته الثالثة، حيث استحوذ العرض على عدد كبير من جوائز المهرجان، هى: جائزة لجنة التحكيم عن تأليف النص، جائزة خاصة لملابس العرض، جائزة أفضل موسيقى لمعتز الأدهم، جائزة أفضل ممثلة لدعاء الزيدي، جائزة أفضل ممثل لمحمد الدمراوي، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل عرض مركز ثاني.

ويتناول العرض المسرحي "المطبخ" مأساة زوجة عربية فقدت الشغف وتعاني من التعاسة في حياتها الزوجية، حتى أنها لم تعد تبالي بشيء أو تكترث لما تخبئه الأيام، حياتها مملة رتيبة، جرعة من التكرار بنفس التفاصيل اليومية، و"المطبخ" بطولة محمد الدمراوي، ليلى مجدي، دعاء الزيادي، أحمد عادل ، تأليف موسيقى معتز الأدهم، إضاءة أبو بكر الشريف، مساعد مخرج علي الدالي، ديكور سلمى أبو الفضل، تأليف وإخراج محمد عادل.

وانطلق مهرجان تياترو على خشبة مسرح مركز الجزويت التربوي المنيا، بمشاركة 7 عروض مسرحية، وذلك خلال الفترة من 16 إلي 18 من ديسمبر 2024، وكرم المهرجان هذا العام عدد من أبناء المنيا منهم: الشاعر المسرحي أشرف عتريس، والمخرج المسرحي ماهر بشري، وشيخ المخرجين بصعيد مصر رأفت ميخائيل، وحمل المهرجان في دروته الأخيرة اسم الفنان الراحل حمدي طلبة، وشارك في حفل الختام عدد من النجوم منهم الفنان محمود الحديني، الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان حمزة العيلي.

ومحمد الدمراوي، ممثل وطبيب مصري، شارك بالتمثيل في فيلم بابا عام 2012، وفيلم هرج ومرج عام 2012، وفيلم عيار ناري عام 2018، ولفت الفنان محمد الدمراوى الأنظار فى رمضان الماضى بمشاركته فى مسلسل "جودر" مع النجم ياسر جلال، حيث جسد شخصية جزرة، ونال عنها إشادات كبيرة، كما لعب أيضا دور خالد ابن الشيخ سالم في مسلسل مليحة" بطولة دياب وميرفت أمين والذى تناول القضية الفلسطينية، وشارك الدمراوي أيضًا في الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" بطولة الفنانان مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز وإخراج خالد مرعي، مسلسل "زينهم"، والذي يقدم فيه شخصية "الدكتور رحمي" صديق زينهم، إلى جانب مشاركته بطولة العرض المسرحي "بعيد عنك" تأليف وإخراج محمد عبد الستار، على مسرح مركز الإبداع بأرض أوبرا القاهرة.