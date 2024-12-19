ناهد السباعي بأول تعليق على فيديو إحراج حورية فرغلي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - كشفت الفنانة ناهد السباعي حقيقة تعمدها إحراج زميلتها النجمة حورية فرغلي علنا أمام الجميع، بعدما رفضت تقبيلها، مؤكدة أن الواقعة تم تضخيمها دون النظر لأسبابها الحقيقة، وقالت ناهد إنها تكن الاحترام لكل الزملاء داخل الوسط الفني.

ناهد السباعي ردت على الضجة المثارة حول مقطع فيديو متداول لها وهي تصد حورية فرغلي في حفل عام رافضة تقبيلها، وقالت عبر حسابها على انستغرام: الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليًا، أنا بحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما ها أتسبب في أي إساءة عمدًا، وحابة أوضح سوء الفهم لأنه أنا متفاجئة من ردود الافعال.



ناهد السباعي - الصورة من حسابها على انستغرام

وأضافت: بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة، وما حبتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف بعدين، إحنا سلمنا على بعض على المسرح.

يمكنكم متابعة موعد عرض مسلسل نقطة سوداء بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي

وعلقت حورية فرغلي في لقاء تلفزيوني، أنها كانت سعيدة بلقاء ناهد للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها رغبت في تحيتها بطريقة ودودة.

وقالت: "كنت متحمسة جدًا لرؤيتها، وحبيت أسلم عليها وأبوسها. لكن ناهد قالت لي: بلاش بوس".

رغم ذلك، أشارت فرغلي إلى أنها لا تشعر بأي ضيق من تصرف ناهد، معتبرة أن هناك أسبابا قد تكون شخصية أو صحية لهذا التصرف.

يمكنكم قراءة.. حورية فرغلي تكشف عن أغرب عادة تقوم بها.. وما علاقة الخل؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».