تركي آل الشيخ يعلن إصابة شيكو: يحتاج إلى تدخل جراحي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن تعرض الفنان هشام محمد الشهير بـ"شيكو"، لإصابة في ركبته، لافتاً إلى أن الاصابة التي تعرض لها شيكو سوف تجعله يخضع لتدخل جراحي.

تركي آل الشيخ يتمنى لشيكو الشفاء العاجل

نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة لـ"شيكو" عبر صفحته على "فيسبوك" وعلق بالقول: "الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخلاً جراحياً، يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر ألفان وثلاثمائة وأحد عشر يوماً 2311 بدون تصوير ولم ير النور.. أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه".

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تأجيل تصوير مسلسل اللعبة لشيكو

على جانبٍ آخر، أعلن القائمون على الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" لوهشام ماجد، عن تأجيل تصويره، ويأتي ذلك بسبب ضيق الوقت، وانشغال غالبية الأبطال بأعمال موسم دراما رمضان 2025، على رأسهم الفنان هشام ماجد، الذي بدأ قبل أسابيع قليلة، تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" مع أسماء جلال ومصطفى غريب.

يُذكر أن موسم دراما رمضان الماضي، شهد منافسة الثنائي هشام ماجد وشيكو لأول مرة، حيث قدّم كلٌ منهما مسلسلاً بمفرده، من 15 حلقة، وذلك عبر قناة mbc مصر، حيث قدم هشام ماجد، مسلسل "أشغال شقة" من 15 حلقة، ويشارك في بطولته أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه حول طبيب شرعي متزوج من مذيعة، ويواجهان العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

أما شيكو، فقدم مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، بمشاركة كريم محمود عبد العزيز، شريف رمزي، آية سماحة، دنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي كمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أمين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية.

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