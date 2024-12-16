تفاصيل مسرحية الباشا لكريم عبد العزيز وهنا الزاهد قبل عرضها في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - يتعاون الثنائي كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، في تجربة مسرحية جديدة، تحمل اسم "الباشا"، من المُقرر عرضها ضمن فاعليات موسم الرياض، وذلك على مسرح بكر الشدي، في البوليفارد سيتي، لمدة أسبوع كامل، اعتباراً من يوم 25 ديسمبر الجاري، وحتى يوم 1 يناير 2025.

قصة مسرحية الباشا

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شروط حضور مسرحية كريم عبد العزيز الجديدة

يُشارك في بطولةبجانب كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كلّ من هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرين، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبو المعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟كشفت الشركة المنظمة، عن أبرز شروط حضور، منها تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، حيث سيتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة، أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية، فضلاً عن عدم السماح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج، وكذلك عدم السماح باصطحاب الحيوانات.

ولفتت إلى عدم السماح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية، فيما يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت، وذلك بجانب الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.

كريم عبد العزيز وياسمين صبري في "الأرض السوداء"

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وفي سياقٍ آخر، يتعاون الفنانلأول مرة مع ياسمين صبري في فيلم جديد يحمل اسم "الأرض السوداء"، الذي يَجري تصويره حالياً، تمهيداً لطرحه في صالات السينما خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2025. ويجسد الفنانخلال أحداث الفيلم شخصية ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، فيما تُجسد الفنانة ياسمين صبري شخصية "غطاسة" تعيش في الجونة وهي صاحبة شخصية شديدة وقوية، وتتعرف إلىوتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم خلال أحداث الفيلم.

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