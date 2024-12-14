ليلى علوي تُخطط لاستعادة تمثال فرعوني بعد خروجها من السجن في مشيرة الخطيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - تواصل الفنانة ليلى علوي، البروفات النهائية لمسرحيتها الجديدة "مشيرة الخطيرة"، المُقرر عرضها في النسخة الحالية من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمدة 5 أيام متواصلة، وتحديداً من يوم 18 وحتى 22 ديسمبر الجاري، على مسرح محمد العلي، في البوليفارد سيتي.

ليلى علوي تتظاهر بأنها مُعلمة تاريخ

تُجسد ليلى علوي، خلال أحداث المسرحية، دور "مشيرة" لصة آثار محترفة، والتي ستخطط بعد خروجها من السجن، لاستعادة تمثال فرعوني، كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل اعتقالها، لكنها تُفاجئ بأنّ الأرض أقيمت عليها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها مُعلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟.

ويُشارك في بطولة مسرحية "مشيرة الخطيرة"، بجانب ليلى علوي، كلّ من بيومي فؤاد، سليمان عيد، إيمان السيد، نور إيهاب، إبرام نشأت وآخرين.





أبرز شروط الحضور

كشفت الشركة المنظمة، عن أبرز الشروط لحضور مسرحية ليلى علوي الجديدة، لعل أبرزها عدم السماح بدخول الأطفال تحت سن 11عاماً، وأنّ حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها، كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

وأشارت إلى تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية، فضلاً عن عدم السماح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج، وكذلك عدم السماح باصطحاب الحيوانات، أو استخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.



قد يعجبك: آخرهم ليلى علوي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: أسرار رشاقة ونحافة المشاهير

ليلى علوي تترقب طرح فيلم "المستريحة"

وفي سياق آخر، تستقبل الفنانة ليلى علوي، العام الميلادي الجديد، بفيلم "المستريحة" المُقرر طرحه في دور السينما اعتباراً من 1 يناير 2025، ويشاركها البطولة كلّ من بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

تظهر ليلى علوي خلال أحداث فيلمها الجديد، في شخصية تسيطر عليها ملامح الكوميديا والتشويق، حيث تؤدي دور سيدة أعمال تُدعى "شاهيناز"، لديها 4 أبناء، ورغم المستوى الاجتماعي الذي ستظهر فيه، إلا أنها ستُدبر العديد من الحيل أثناء ممارسة النصب على المحيطين بها، فهل تُكتشف تلك الحيل والمكائد التي تُدبرها؟!.

View this post on Instagram A post shared by Arab Motion (@arabmotion)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».