سيلينا غوميز تتصدر العناوين بإعلان خطوبتها على بيني بلانكو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطوبتها على المنتج الموسيقي بيني بلانكو. ونشرت غوميز الخبر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام من خلال أربع صور، علقت عليها بعبارة: “الآن يبدأ إلى الأبد”، لتشارك جمهورها هذا الحدث السعيد.

علاقة بدأت منذ عام

علاقة سيلينا غوميز وبيني بلانكو لم تكن مفاجأة كاملة، فقد بدأت قبل عام عندما ظهرا معًا في عدة مناسبات، مما أثار التكهنات حول ارتباطهما. إلا أن إعلان الخطوبة كان غير متوقع، خاصة بعد تصريحات سابقة لغوميز أكدت فيها أنها لا تستعجل قرار الارتباط.

نجاحات مهنية متواصلة

بالتزامن مع هذا الإعلان الشخصي، تعيش سيلينا غوميز فترة ازدهار مهني. فقد رُشحت مؤخرًا لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جولدن غلوب عن دورها في فيلم Emilia Perez، وعلقت على هذا الإنجاز بقولها: “أنا مندهشة وممتنة وفخورة بترشيحي.”

على الرغم من تركيزها الحالي على التمثيل من خلال أعمال بارزة مثل “Emilia Perez” و**”Only Murders in the Building”**، أكدت غوميز لجمهورها أن مسيرتها الموسيقية لن تتوقف. وفي تصريحات لموقع The Hollywood Reporter، أشارت إلى طموحاتها المستقبلية في السينما والتلفزيون.

رؤية للمستقبل

صرحت غوميز قائلة: “أعتقد أنني حققت كل ما أردت في الموسيقى، لكنني أشعر وكأنني لم أبدأ بعد في السينما والتلفزيون. أرغب في حكي القصص، وهذا ما يحمسني للعمل على مزيد من المشاركات في هذا المجال.”

بين النجاحات المهنية والحياة الشخصية المليئة بالأحداث، تواصل سيلينا غوميز حجز مكانها كواحدة من أبرز نجمات هوليوود عالميًا.