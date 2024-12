تايلور سويفت ونجاح مختلف بالتمثيل والإخراج

عشق للفن منذ الطفولة ونجاح بعالم الغناء

بين التمثيل والإخراج .. تايلور سويفت تضع قدميها بعالم السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - تعد الفنانة الأمريكيةواحدة من أبرز النجمات في العالم وبشكل خاص في مجال الغناء، حيث أصدرت العديد من الأغنيات واوالتي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، كما أنها أحيت العديد من الحفلات والجولات الغنائية والموسيقية حول العالم والتي حرص على حضورها الملايين من مُحبيها حول العالم الذين يحتفلون اليوم 13 ديسمبر بذكرى ميلادها.وُلدت الفنانة الأمريكية تايلور سويفت في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وقد عشقت الفن منذ طفولتها حيث كانت عضوة بنادس المسرح بمدرستها وكانت تمتلك موهبة إستثنائية في الأداء الكوميدي وحينما وصلت للصف الرابع بدراستها ربحت إحدى المسابقات الشعرية حيث كتبت قصيدة كبيرة ومع بلوغها العشر سنوات من عمرها بدأت بالغناء في العديد من المسابقات والمهرجانات المُقامة بمدينتها كما بدأت أيضًا في كتابة الأغاني.ومع بلوغها السابعة عشرة عامًا عام 2006 طرحت تايلور سويفت أول أغانيها المُنفردة والتي جاءت بعنوان "Tim McGraw" وقد حققت نجاحًا كبيرًا حتى وصلت إلى المركز السادس في تقييم مجلة "بيلبورد" لموسيقى الريف، وبنفس العام طرحت أول ألبوم غنائي لها والذي جاء عنوانه بإسمها وحقق نجاحًا كبيرًا حيث وصفتها صحيفة "نيويورك تايمز" حينها بأنها واحدة من أفضل كُتاب أغاني البوب، وأكثر كتاب موسيقى الريف واقعية.وقبل بلوغها العشرون عامًا وفي عام 2008 حققت تايلور سويفت نجاحًا كبيرًا وأصبحت من أكثر المُغنيين مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث وصلت مبيعات ألبوماتها إلى أكثر من 4 ملايين نسخة، وبنفس العام حصد ألبومها الغنائي "Fearless" وألبوم غنائي آخر يحمل اسمها المركزين الثالث والسادس على التوالي بمبيعات تقدر بـ 2.1 و 1.5 مليون نسخة، وبذلك نجحت تايلور سويفت في أن تُصبح واحدة من أبرز نجمات الغناء على مستوى العالم.وعلى الرغم من نجاح تايلور سويفت الكبير بعالم الغناء إلا أن شغفها الفني لم يتوقف وقررت أن تقتحم عالم فني جديد وهو السينما، وجاءت مُشاركتها الأولى عام 2009 من خلال فيلم "Jonas Brothers: The 3D Concert Experience" وهو فيلم وثائقي عن فرقة الروك الشهيرة "الأخوة جوناس"وظهرت خلال أحداثه بشخصيتها الحقيقية، وفي عام 2010 جاءت أولى تجاربها بعالم التمثيل من خلال فيلم " Valentine's Day" والذي شاركت بالبطولة فيه أمام جوليا روبرتس، جيمي فوكس وبنفس العام شاركت ببطولة المسلسل التلفزيوني " The Buried Life".وعلى مدار ما يُقارب الـ15 عام شاركت الفنانة تايلور سويفت في 16 عملًا فنيًا بالتمثيل ما بين السينما والدراما التلفزيونية، إلا أنها خاضت أيضًا تجربة الكتابة والإخراج للسينما ففي عام 2020 أخرجت فيلم " Folklore: The Long Pond Studio Sessions" والذي عرضت من خلال تفاصيل ألبومها الغنائي الثامن وكشفت خلال أحداث الفيلم جميع القصص والأسرار وراء الـ17 أغنية التي ضمها الألبوم، وفي عام 2021 قدمت تجربتها الإخراجية الثانية من خلال الفيلم القصير " All Too Well " والذي جاء من تأليفها أيضًا، كما شاركت أيضًا بالتمثيل في الفيلم أمام كل من سادي سينك، ديلان أوبراين.والمُتتبع للمسيرة الفنية لـ تايلور سويفت منذ طفولتها يجد بأننا أمام موهبة شاملة تمتعت بالعديد من القدرات الفنية ما بين الغناء والتمثيل والكتابة والإستعراض، والتي نجحت في إستغلالها لتُصبح واحدة من أبرز نجمات العالم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»