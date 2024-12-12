سارة طيبة من ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي: متشرفة ببلدي وأقول للضيوف تعالوا تاني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - أعربت الفنانة السعودية سارة طيبة عن سعادتها بحضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، خاصةً وأنه يُقام في مدينة جدة التراثية بمعالمها التاريخية الخلابة، وقالت خلال لقاءها مع "الخليج 365" من على السجادة الحمراء لحفل الختام أنها سعيدة بعودة المهرجان إلى جدة البلد لأنها قريبة إلى قلبها.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: ثناء المحمد

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: محمد المعصراوي

وأضافت سارة طيبة: "مبسوطة ومتشرفة أن هذه بلدنا والمهرجان بهذا الحجم ويستضيف كل هؤلاء الضيوف من صناع السينما والفن حول العالم، وبقولهم أهلاً وسهلاً فيكم وإن شاء الله تكونوا حبيتوا جدة والسعودية وأقولهم تعالوا مرة أخرى".

يمكنكِ قراءة.. نيك جوناس يتحدث عن بدايته الفنية وحبه للغناء في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وعن اطلالتها في خلال حفل ختام مهرجان البحر السينمائي الدولي 2024 أكدت سارة طيبة أن إطلالتها بالكامل لوكال أي من داخل السعودية لافتة أنها تعاونت مع الاستايلست زينة الكيلاني، والفستان من تصميم السعودية خولة الغيبان، والشعر زينب والميك آب شريفة السادة.

حضور النجوم على السجادة الحمراء لحفل الختام

شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام المهرجان حضور لافت لعدد كبير من النجوم لعل أبرزهم أمير كرارة، درة، أمير المصري، أسماء جلال، نور النبوي، هالة سرحان، المخرج الأمريكي سبايك لي، النجم العالمي جيسون ستاثام، النجمة الأمريكية جوينيث بالترو، ماريا بحراوي، محمد كريم، الممثلة العالمية الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس، جميلة عوض، شيماء سيف، ماجي بو غصن، أحمد مجدي، مايان السيد وغيرهم من النجوم وصناع الأفلام.

وقد انطلقت الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي يوم الخميس الماضي 5 ديسمبر وتأتي تحت شعار "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، يمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

الدورة الرابعة من مهرجان البجر الأحمر السينمائي

وعُرض بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة هذا العام، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرضاً عالمياً أول، وشملت العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما تنافس 36 صانع أفلام.

إقرأي أيضاً.. أبرز إطلالات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

وشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما على رأسهم الممثلة العالمية إيميلي بلانت، الفنان والمخرج الهندي عامر خان، وكذلك المملثة المصرية منى زكي، وتم إقامة عدد من الجلسات الحوارية لعدد كبير من النجوم العالمين والعرب على هامش المهرجان.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».