شرادها كابور عبر انستغرام: مهرجان البحر الأحمر السينمائي تجربة جميلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - منذ بداية مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، توافد عشرات من نجوم العالم، وكان معظمهم يحضرون المهرجان لأول مرة، بل يزورون المملكة العربية السعودية أيضاً لأول مرة، الأمر الذي دفعهم لتوثيق خطواتهم في جدة التاريخية، وكذلك خلال حضورهم الفعاليات، عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، ويوجهون الشكر للقائمين على المهرجان.

شرادها كابور تودع مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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كانت من بين هؤلاء النجوم، نجمة بوليوود الشهيرة، شرادها كابور، التي تمت دعوتها ضمن نخبة من الفنانين العالميين للانضمام لسلسلة جلسات حوارية، وتميزت جلسة كابور بحضور عدد كبير من الجمهور، وتحدثت خلالها عن مسيرتها الفنية، كما حضرت من فعاليات المهرجان؛ عرض فيلم "we live in time"، بطولة أندرو غارفيلد، والتقطت معه الصور على السجادة الحمراء.

ونشرت كابور في نهاية رحلتها بجدة التاريخية، فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، جمعت فيه لقطات من حضورها الدورة الرابعة، والتي بدت فيه سعيدة ومنطلقة، وعلقت نجمة بوليوود قائلة: "بلد جميل، وأشخاص جدد، وتجارب جديدة ووقت رائع لحبي الحقيقي الوحيد(الأفلام).شكرًا جزيلاً لمهرجان البحر الأحمر السينمائي وشعب جدة على هذا الترحيب الحار والوقت الجميل".

شرادها كابور في جلستها الحوارية بالمهرجان

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حلّت نجمة بوليوود شرادها كابور ضيفة على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الرابعة التي انطلقت 5 ديسمبر على أن تستمر حتى 14 ديسمبر أيضاً، وذلك في إحدى الجلسات الحوارية المقامة ضمن فعاليات المهرجان.

كان آخر عمل قامت به الفنانة شرادها كابور هو فيلم الرعب الكوميدي Stree 2، وقد حقق نجاحاً كبيراً بلغة شباك التذاكر في الهند، وهذا ما جعل كابور تختار بعناية أدوارها القادمة، حيث قالت خلال الجلسة الحوارية المقامة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "أشعر أن الأفضل لم يأتِ بعد، إذا كان علي أن أقول ذلك. أشعر أن هناك الكثير مما أريد القيام به، أنواع مختلفة من الأفلام، أنواع مختلفة من الشخصيات، وهذا يعني أن أكون انتقائية بشأن الأدوار التي سأتولاها في المستقبل. أنا بخير ألا أفعل شيئاً، أو أقوم بأفلام متتالية، لا أشعر بها في أعماقي. لذلك أتطلع إلى أن أكون جزءاً من أفلام كممثلة مختلفة بالنسبة لي. هذا ما أسعى إليه الآن".

نصيحة شرادها كابور للممثلين

أثناء الجلسة الحوارية أيضاً، طُلب من كابور تقديم نصيحة للممثلين أو المخرجين الشباب، فاقترحت عليهم التركيز على حرفتهم، وليس مطاردة النجومية، حيث قالت: "لا تفعلوا ذلك من أجل التألق. إذا كنتم تريدون أن تكونوا ممثلين، فإن التألق هو 10 في المائة، و90 في المائة هو عمل شاق"، وأضافت أن المواهب الناشئة يجب أن يكون لديها رؤية أكبر في اتخاذ القرارات الخاصة بهم أثناء تخطيط مسار حياتهم المهنية.

واستطردت قائلة: "أريد حقاً أن أحاول أن أكون جزءاً من رؤية أكبر للصناعة. لذلك حتى نوع الأفلام التي أريد القيام بها، أريد أن أقوم بأفلام ستدفع الصناعة إلى الأمام".

قد ترغبين في معرفة بعدسة الخليج 365 السجادة الحمراء لفيلم We Live in Time لأندرو غارفيلد بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

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