شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يضىء مسرح الأوبرا الليلة بأغانى تترات المسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي اليوم الخميس الفنان علي الحجار حفل تترات المسلسلات على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث سيعيد لنا أجمل ذكريات الدراما المصرية وأفضل تترات المسلسلات.

وكشف النجم علي الحجار عن تفاصيل برنامجه الغنائى الذى يقدمه في حفل اليوم الذى يحمل عنوان "أجمل تترات المسلسلات"، ويتضمن الفصل الأول من الحفل عدة أغانى منها المال والبنون وباحلم وافتح عينيا وأولاد آدم وماتمنعوش الصادقين ولو مش حتحلم معايا وزي الهوي وكناريا والأيام والسيرة الهلالية والوقف ( دنيتنا موجة ) ويامصري ليه ويابو الريش.

ويتضمن الفصل الثانى من الحفل أغانى الشهد والدموع والنديم ووجع البعاد والرحايا (قلبي علي ولدي انفطر) وعمر بن عبد العزيز وجزيرة غمام والليل وآخره وبنت وولد وفي هويد الليل وذئاب الجبل ومسألة مبدأ وعارفة والحلواني.

يذكر أن على الحجار يشارك فى الوقت الحالى فى مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج المسرح القومي، بإدارة الدكتور أيمن الشيوي، والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، ويشاركه في البطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، دنيا النشار، مايكل سيدهم، أسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.