جيمي فوكس يكشف تفاصيل أزمته الصحية

جيمي فوكس يتحدث عن تجربته مع المرض التي عاشها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - بعد أن تعرض النجم الأمريكيالعام الماضي لوعكة صحية كبيرة، قال إن تجربته القاسية كانت عبارة عن نزيف في المخ، مما تسبب في الإصابة بسكتة دماغية.كان قد تحدث الفنان جيمي فوكس عن أزمته الصحية للمرة الأولى مرة خلال مقطع فيديو جاء بعنوان "Jamie Foxx: What Had Happened Was"، والذي تم إصداره اليوم الثلاثاء على منصة "نتفليكس - Netflix"، حيث قال إن مرضه لا يزال لغزاً قائلاً: "ما زلنا لا نعرف بالضبط ما حدث لي".وخلال مقطع الفيديو قال جيمي فوكس إنه لا أحد لديه فكرة عن مدى شعوره بالرضا، متذكراً فترة علاجه بعد تعرضه لمرض مفاجئ، موضحاً أن الأمر بدأ بصداع شديد قبل أن يذهب للطبيب ويحصل على حقنة "كورتيزون"، موضحاً أن شقيقته علمت حينها أن هناك خطأ ما لتُقرر أن يتم نقله إلى المستشفى.وأكد خلال حديثه أن شقيقته أتلانتا أنقذت حياته، وعقب ذلك أخبر الطبيب شقيقته بأنه كان يُعاني من نزيف في المخ والتي أدت إلى سكتة دماغية، وأضاف أن الطبيب قال إن عليهم أن يتدخلوا الآن وتم إرساله لإجراء عملية جراحية.

واستكمل جيمي فوكس حديثه أن الأمر كان هادئاً بدرجة كبيرة وأنه رأى نفسه داخل النفق ورأى الضوء وكان الجوء حاراً بذلك النفق، وأوضح أن الطبيب لم يتوصل إلى أصل النزيف الذي حدث بالمخ ولكنه أكد أنه سيتعافى، واختتم حديثه أن ذلك كان أسوأ عام في حياته، حيث إن هناك عشرين يوماً لا يتذكرها، ولكنه يذكر أنه استيقظ يوماً ليجد نفسه يجلس على كرسي متحرك ولم يستطع المشي.



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تفاصيل أول ظهور رسمي لجيمي فوكس بعد أزمته الصحية

يُذكر أن أول ظهور رسمي للنجم الأمريكي جيمي فوكس بعد تعرضه لأزمة صحية كان في ديسمبر العام الماضي، وذلك من خلال حضوره حفل جوائز اتحاد نقاد السينما والتلفزيون الذي عُقد في لوس أنجلوس، وخلال كلمته التي ألقاها عقب استلامه جائزة Vanguard لأدائه في فيلم "The Burial"، عبر عن مشاعره العميقة وامتنانه الشديد لكل لحظة في حياته.وقالوهو يحاول حبس دموعه: "أريد أن أشكر الجميع. لقد مررت ببعض الظروف، كان أمراً جنونياً، لم أستطع فعل ذلك قبل ستة أشهر. لم أستطع حتى المشي"، مُضيفاً: "من الجيد أن أكون هنا. أقدر كل دقيقة الآن. الأمور مختلفة الآن، إنها مختلفة".وأضاف خلال كلمته: "لا أتمنى ما مررت به لأسوأ عدو لي، لأنها صعبة عندما تكون على وشك أن تنتهي الحياة، عندما ترى النفق".وخلال كلمته عمل النجم جيمي فوكس على تغيير الموقف من درامي إلى فكاهي بعد أن قال إنه ليس نسخة مستنسخة، رداً على الشائعات التي انتشرت حيث قال: "أعرف أن الكثير من الناس كانوا يقولون إنه قد تم استنساخي، يا له من كلام غريب".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».