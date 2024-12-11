بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر.. زينة توجّه رسالة لمنى زكي وهذا ما قالته!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - عبّرت الفنانة زينة عن سعادتها بزميلتها النجمة منى زكي، وذلك بعد تكريم الفنانة منى زكي وحصولها على جائزة اليسر الفخرية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي انطلقت فعالياته من مدينة جدة التاريخية، من يوم 5 ديسمبر وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه.
وأكملت زينة: "الجائزة تناسب فنك وموهبتك، فخورة بكِ أنتِ فنانة مصرية كبيرة. وبحبك جداً".
وعبّرت زينة عن تحمُّسها الكبير لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وقالت في بيان صحفي، إنها تشرّفت بالحضور؛ لأنه مهم وعبارة عن مهرجان سينمائي منظم على أعلى مستوى؛ موضحة: "كنت حريصة على حضور معظم الأفلام المعروضة في المهرجان حتى الآن؛ لأني مهتمة بمشاهدة الجديد في السينما بكلّ أنحاء العالم، وكذلك أفهم اللغات السينمائية لكلّ دولة تقدّم فنها، وأيّ مهرجان بالنسبة لي أم ما يقدمه للفنان هي أفلامه".
وفور صعودها على المسرح، ألقت كلمة خاصة عبّرت من خلالها عن سعادتها بحصولها على هذا التكريم، وأكّدت أن حب الفن موجود في تكوين كلّ مصري؛ بدايةً من عصر القدماء المصريين الذين كانوا يعبّرون عن أنفسهم بالرسومات على جدران المعابد وحتى تطوُّر الفن الذي نعيشه الآن، وأكّدت على اعتزازها بكونها امرأة مصرية وعربية مُحبة للفن، ونشأت في منطقة غنية بكل أشكال الفنون.
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وجّهت منى زكي رسالة شكر خاصة للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأشادت بدَور المملكة العربية السعودية في دعمها للفن والفنانين، وحرَصت على إهداء التكريم الذي حصلت عليه لكلّ صنّاع الأعمال الفنية، سواء فنيون أو مخرجون ومؤلفون، لدورهم الكبير في خروج العمل بأفضل شكل.
وأنهت حديثها برسالة خاصة لزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكّدت أن الفضل في نجاحها يرجع لإيمانه بموهبتها ودعمه الكبير والمستمر لها خلال مشوارها الفني. ومازحته قائلة إنها كتبت كلمة الشكر حتى لا تنساها كما حدث في تكريم سابق.
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زينة تهنّئ منى زكي بعد تكريم مهرجان البحر الأحمرحرَصت زينة على توجيه تهنئة لزميلتها منى زكي، وذلك بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، ونشرت زينة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور التي جمعتها بـ منى زكي، وعلّقت عليها قائلة: "حبيبتي أنتِ تستاهلي كل الجوائز اللي في الدنيا، أنتِ إنسانة موهوبة عندك مشاعر وبتحسي بغيرك، ودي هدية من ربنا بتميزك عن غيرك".
وأكملت زينة: "الجائزة تناسب فنك وموهبتك، فخورة بكِ أنتِ فنانة مصرية كبيرة. وبحبك جداً".
https://www.instagram.com/p/DDadZOnOiuT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDadZOnOiuT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDadZOnOiuT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
زينة: مهتمة بمشاهدة الجديد في السينما بكلّ أنحاء العالموقد أكّدت النجمة زينة في تصريحات صحفية لها على هامش حضورها لهذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حرصها الشديد على الحضور لأول مرة، فعاليات المهرجان؛ حيث حضرت زينة معظم الفعاليات، مثل: حفل الافتتاح، وأيضاً حفل مبادرة "السينما في المرأة"، وكذلك حضورها عدداً من الأفلام.
وعبّرت زينة عن تحمُّسها الكبير لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وقالت في بيان صحفي، إنها تشرّفت بالحضور؛ لأنه مهم وعبارة عن مهرجان سينمائي منظم على أعلى مستوى؛ موضحة: "كنت حريصة على حضور معظم الأفلام المعروضة في المهرجان حتى الآن؛ لأني مهتمة بمشاهدة الجديد في السينما بكلّ أنحاء العالم، وكذلك أفهم اللغات السينمائية لكلّ دولة تقدّم فنها، وأيّ مهرجان بالنسبة لي أم ما يقدمه للفنان هي أفلامه".
https://www.instagram.com/p/DDQHkgGuGSh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDQHkgGuGSh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDQHkgGuGSh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائيشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، تكريماً خاصاً للفنانة منى زكي، التي حرَصت على توجيه رسالة شكر إلى زوجها النجم أحمد حلمي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع السينما بالوطن العربي والعالم.
وفور صعودها على المسرح، ألقت كلمة خاصة عبّرت من خلالها عن سعادتها بحصولها على هذا التكريم، وأكّدت أن حب الفن موجود في تكوين كلّ مصري؛ بدايةً من عصر القدماء المصريين الذين كانوا يعبّرون عن أنفسهم بالرسومات على جدران المعابد وحتى تطوُّر الفن الذي نعيشه الآن، وأكّدت على اعتزازها بكونها امرأة مصرية وعربية مُحبة للفن، ونشأت في منطقة غنية بكل أشكال الفنون.
https://www.instagram.com/p/DDOvgHFoPsE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDOvgHFoPsE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDOvgHFoPsE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ متابعة بالتزامن مع تواجُدهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: النجوم يؤدّون فريضة العمرة
وجّهت منى زكي رسالة شكر خاصة للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأشادت بدَور المملكة العربية السعودية في دعمها للفن والفنانين، وحرَصت على إهداء التكريم الذي حصلت عليه لكلّ صنّاع الأعمال الفنية، سواء فنيون أو مخرجون ومؤلفون، لدورهم الكبير في خروج العمل بأفضل شكل.
وأنهت حديثها برسالة خاصة لزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكّدت أن الفضل في نجاحها يرجع لإيمانه بموهبتها ودعمه الكبير والمستمر لها خلال مشوارها الفني. ومازحته قائلة إنها كتبت كلمة الشكر حتى لا تنساها كما حدث في تكريم سابق.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»