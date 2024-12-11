بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر.. زينة توجّه رسالة لمنى زكي وهذا ما قالته!

زينة تهنّئ منى زكي بعد تكريم مهرجان البحر الأحمر

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زينة: مهتمة بمشاهدة الجديد في السينما بكلّ أنحاء العالم

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تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - عبّرت الفنانةعن سعادتها بزميلتها النجمة، وذلك بعد تكريم الفنانة منى زكي وحصولها على جائزة اليسر الفخرية في، والذي انطلقت فعالياته من مدينة جدة التاريخية، من يوم 5 ديسمبر وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه.حرَصتعلى توجيه تهنئة لزميلتهاوذلك بعد تكريمها فيبدورته الرابعة، ونشرتمن خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور التي جمعتها بـ، وعلّقت عليها قائلة: "حبيبتي أنتِ تستاهلي كل الجوائز اللي في الدنيا، أنتِ إنسانة موهوبة عندك مشاعر وبتحسي بغيرك، ودي هدية من ربنا بتميزك عن غيرك".وأكملت زينة: "الجائزة تناسب فنك وموهبتك، فخورة بكِ أنتِ فنانة مصرية كبيرة. وبحبك جداً".وقد أكّدت النجمةفي تصريحات صحفية لها على هامش حضورها لهذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حرصها الشديد على الحضور لأول مرة، فعاليات المهرجان؛ حيث حضرت زينة معظم الفعاليات، مثل: حفل الافتتاح، وأيضاً حفل مبادرة "السينما في المرأة"، وكذلك حضورها عدداً من الأفلام.وعبّرتعن تحمُّسها الكبير لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وقالت في بيان صحفي، إنها تشرّفت بالحضور؛ لأنه مهم وعبارة عن مهرجان سينمائي منظم على أعلى مستوى؛ موضحة: "كنت حريصة على حضور معظم الأفلام المعروضة في المهرجان حتى الآن؛ لأني مهتمة بمشاهدة الجديد في السينما بكلّ أنحاء العالم، وكذلك أفهم اللغات السينمائية لكلّ دولة تقدّم فنها، وأيّ مهرجان بالنسبة لي أم ما يقدمه للفنان هي أفلامه".شهد حفل افتتاحفي دورته الرابعة، تكريماً خاصاً للفنانة منى زكي، التي حرَصت على توجيه رسالة شكر إلى زوجها النجم أحمد حلمي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع السينما بالوطن العربي والعالم.وفور صعودها على المسرح، ألقت كلمة خاصة عبّرت من خلالها عن سعادتها بحصولها على هذا التكريم، وأكّدت أن حب الفن موجود في تكوين كلّ مصري؛ بدايةً من عصر القدماء المصريين الذين كانوا يعبّرون عن أنفسهم بالرسومات على جدران المعابد وحتى تطوُّر الفن الذي نعيشه الآن، وأكّدت على اعتزازها بكونها امرأة مصرية وعربية مُحبة للفن، ونشأت في منطقة غنية بكل أشكال الفنون.يمكنكِ متابعة بالتزامن مع تواجُدهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: النجوم يؤدّون فريضة العمرةوجّهت منى زكي رسالة شكر خاصة للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأشادت بدَور افي دعمها للفن والفنانين، وحرَصت على إهداء التكريم الذي حصلت عليه لكلّ صنّاع الأعمال الفنية، سواء فنيون أو مخرجون ومؤلفون، لدورهم الكبير في خروج العمل بأفضل شكل.وأنهت حديثها برسالة خاصة لزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكّدت أن الفضل في نجاحها يرجع لإيمانه بموهبتها ودعمه الكبير والمستمر لها خلال مشوارها الفني. ومازحته قائلة إنها كتبت كلمة الشكر حتى لا تنساها كما حدث في تكريم سابق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»