شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل تظهر مع شقيقتها لأول مرة فى صورة وتعلق: شبه بعض أوي والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الفنانة ميرنا جميل لأول مرة مع شقيقها ساندرا وذلك فى أحدى الحفلات الفنية، حيث نشرت ميرنا صورتها مع شقيقتها على حسابها بموقع فيس بوك وعلقت:" شبه بعض أوي ولا ايه".، لتأتى تعليقات أصدقائها ومتابعيها بأن هناك شبه كبيربينهما.



ميرنا جميل مع شقيقتها

يذكر أن ميرنا جميل شاركت مؤخراً فى عرض مسرحية البنك سرقوه بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية، والمسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

ودارت أحداث مسرحية البنك سرقوه في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

وقدمت ميرنا جميل في دراما رمضان الماضى 2025 مسلسل بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، حيث جسدت في العمل دور البطولة النسائية خلال شخصية "سامية حلويات" التي يتعرف عليها كرارة في رحلة هروبه من تهمة قتل والده، وتقف جانبه وتدعمه بعدما وقعت في حبه حتى تزوجا في النهاية، وأطفت ميرنا على الشخصية روح الفكاهة بخفة دمها.

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.