شكرا لقرائتكم خبر عن ميادة الحناوى: نأمل فى رئيس سوريا القادم أن يخاف ويغار على البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة السورية ميادة الحناوى، عن الشعب السورى، قائلة: "السوريون يستحقون حياة أفضل مما كانت عليه في السابق والوضع كان صعب وحصل تغير وأتمنى يكون للأحسن والأفضل".

وتابعت في تصريحات تلفزيونية: "نأمل في الرئيس القادم لبلدي سوريا يكون مثقف ويخاف ويغارعلى البلد والشعب السورى عاش معاناة كبيرة وحقه يفرح بالحرية ونستحق حياة أفضل لأننا مهد الحضارات وأتمنى الهدوء والسلام للشعب السورى لأنه عانى كثيرا ويارب الفرحة تتوج بشئ كبير".

وطرحت مؤخرا المطربة ميادة الحناوى أغنيتها الجديدة "حبة ذكريات" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإخراج الكليب عماد باسيل، وتم تصوير الأغنية في دبي على مدار ثلاثة أيام.

وقالت ميادة الحناوى عن أغنية حبة ذكريات، في بيان صحفى: "أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألحان الراقية للموسيقار طلال".

وأضافت ميادة الحناوى: "أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي، لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب حبة ذكريات، لأنه عمل استثنائي، يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى.