شاهدوا: الأمير ويليام يحصل على هدية مضحكة من طفل 10 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - يواصل أفراد العائلة المالكة البريطانية مشاركة المجتمعات والأفراد الاحتفال بالكريسماس، فبعد أن بدأت كيت ميدلتون حفلها السنوي "معاً في الكريسماس"، والذي دعت فيه أفراد العائلة وعائلتها وأفراداً من شرائح مختلفة من المجتمع البريطاني، يواصل الأمير ويليام في السير على خطى زوجته ومشاركة المواطنين الاحتفال بالكريسماس.

زيارة الأمير ويليام للعائلات العسكرية

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خلال نزهة خاصة مع العائلات العسكرية، في بولفورد، ويلتشاير، يوم أمس 10 ديسمبر، رحّب جنود الكتيبة الأولى لفوج ميرسيان وعائلاتهم بحرارة بالأمير ويليام، البالغ من العمر 42 عاماً (العقيد الأعلى للكتيبة الأولى لفوج ميرسيان- وهو الدور الذي عينه والده الملك تشارلز في أغسطس 2023) في القاعدة، وهناك تلقى أمير ويلز هدية مؤثرة تركت الابتسامة على وجهه؛ وهي عندما قدم له الطفل هيغواي، البالغ من العمر 10 سنوات، صورة قام برسمها بيده كاملة للأمير ويليام باللحية وشعره الخفيف. أُعجب أمير ويلز بالرسمة ووضعها في جيبه، ويفترض أنه يخطط لمشاركتها مع عائلته.

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وكان في استقبال الأمير ويليام جنديان وكبش الفوج ديربي، الذي ربت عليه بمودة بين قرونه الملتفة الرائعة. وانخرط الأمير ويليام بالعائلات وتحدث مع الأطفال، وتلقى بطاقات مدروسة وقبعة سانتا احتفالية مهداة لأطفاله الثلاثة؛ الأمير جورج "11 عاماً"، والأميرة شارلوت "9 أعوام"، والأمير لويس "6 أعوام".

الأمير ويليام يعد وجبات طعام بنفسه للمشردين

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زار الأمير ويليام مؤسسة The Passage الخيرية، في لندن، وهي إحدى الجمعيات الخيرية التي تدعم حملة إنهاء التشرد في بريطانيا، والتي يرعاها الأمير ويليام.

وفي لقطة طريفة وإنسانية، حرص أمير ويلز، على مشاركة الأشخاص المُشردين الموجودين بالمؤسسة احتفالات الكريسماس، وارتدى ملابس الطبخ، وبدأ يحضّر لهم وجبة الغداء بنفسه، كما فتح معهم أحاديث جانبية، وظل يمزح معهم حتى أنهى تحضير الطعام، في جو مليء بالبهجة.

الأمير ويليام وأطفاله يدعمون كيت ميدلتون في حفل الكريسماس

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بدأت كيت ميدلتون موسم الكريسماس بحفلها الأكثر أهمية وهي تشع إشراقاً وبهجة وحيوية، حيث استضافت أميرة ويلز الحفل السنوي الرابع "معاً في الكريسماس"، Together at Christmas، في كنيسة وستمنستر آبي في لندن.

عندما وصلت، ظهرت كيت بمفردها في وقتٍ مبكرٍ لتحية المتطوعين قبل الانضمام إلى أفراد العائلة المالكة، وعائلتها، الذين يصلون عادةً قبل بدء الاحتفال. وبعد وصول أميرة ويلز، وصل الأمير ويليام مصطحباً معه الأمير جورج، الأميرة تشارلوت، والأمير لويس؛ لدعم والدتهم.

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